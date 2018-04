Spółka Kulczyków podbija Australię i Kanadę. Ciech wykorzystał słabość Chińczyków

Fot. East News / Bartosz Krupa Spółka z holdingu Kulczyków zdobywa świat dzięki zamieszaniu w Chinach.

Kontrolowany przez rodzinę Kulczyków Ciech zdobywa nowe rynki. Sprzedaż środków ochrony roślin rośnie błyskawicznie, dzięki zamykaniu zakładów w Chinach. Na produkty spółki otworzyły się dwa nowe rynki, w tym ten największy na świecie, czyli Australia.

Ciech Sarzyna, spółka zależna od grupy Ciech (w 51 proc. własność wehikułu inwestycyjnego rodziny Kulczyków - Kulczyk Investments) to największy polski producent środków ochrony roślin i jeden z największych na świecie w przypadku środków chwastobójczych opartych na kwasu 4-chloro-2-metylofenoksyoctowego (MCPA). W środę firma podała, że rozpoczęła ich dostawy do Kanady i Australii.

Popyt na tego typu środki ochrony roślin jest szczególnie wysoki w krajach z rolnictwem opartym o duże areały i niskie nakłady na hektar. Do takich rynków należą właśnie Kanada i Australia.

Produkty Ciech Sarzyna trafią tam dzięki wykorzystaniu sytuacji w Chinach, gdzie w wielu zakładach produkcja substancji MCPA została wstrzymana lub zamknięta z powodu nieprzestrzegania norm dotyczących ochrony środowiska. To m.in. właśnie chińskie fabryki zaopatrywały największy rynek zbytu MCPA na świecie, czyli Australię.

Zobacz też: Sebastian Kulczyk w Davos

- Wykorzystaliśmy sprzyjającą sytuację rynkową i zwiększamy dostawy MCPA do Australii. To rynek o ogromnym potencjale, z areałem upraw na poziomie blisko 25 mln ha (w porównaniu do niespełna 11 mln ha w Polsce) oraz z największym na świecie zużyciem MCPA - mówi Mariusz Grelewicz, prezes Ciech Sarzyna.

- Mamy rewelacyjne opinie od klientów o naszym produkcie - przede wszystkim ze względu na stałą i powtarzalną bardzo wysoką jakość, będącą wynikiem ponad 60 lat doświadczenia Sarzyny w produkcji środków ochrony roślin. Wiedza naszych pracowników została wykorzystana przy uruchomieniu naszej trzeciej z kolei instalacji syntezy MCPA - w roku 2013. Jest to jednocześnie prawdopodobnie najnowocześniejszy technologicznie obiekt tego typu na świecie - dodał Grelewicz.

Eksport w górę o 70 proc.

Spółka poinformowała, że prowadzi też intensywne działania handlowe w Iranie i jednocześnie umacnia swoją pozycję na dotychczasowych rynkach eksportowych - w Niemczech, Irlandii, Wielkiej Brytanii, Tajlandii, Hiszpanii, Białorusi oraz w krajach bałtyckich. Wartość eksportu Ciech Sarzyna wzrosła w okresie 2015-2017 o 70 procent. Spółka sprzedaje obecnie swoje środki ochrony roślin do około 40 krajów na całym świecie.

W przypadku Kanady pierwsze dostawy na tamtejszy rynek zostały zrealizowane w kwietniu 2018 roku.

- W przeciwieństwie do Australii, do której powróciliśmy po kilkuletniej przerwie, Kanada to zupełnie nowy rynek dla Ciech Sarzyna. Podobnie jak Australia charakteryzuje się ogromnym areałem upraw i dużym popytem na estry MCPA - tłumaczy Mariusz Grelewicz.

Obecnie ok. 20 proc. przychodów Grupy Ciech w biznesie Agro pochodzi ze sprzedaży zagranicznej. Odpowiedzialna za produkcję środków ochrony roślin w grupie spółka Ciech Sarzyna systematycznie zwiększa swoją obecność na zagranicznych rynkach. Jest to jednak dość czasochłonne - kluczowe jest pozyskanie rejestracji. Oznacza to przejście przez cały proces dopuszczenia substancji aktywnej oraz gotowego produktu na danym rynku, co może trwać od 3 do nawet 7 lat. Proces rejestracji środków ochrony roślin przypomina pod wieloma względami ten znany z rynku farmaceutycznego.

- Ze względu na długotrwały proces rejestracji produktów, zwiększanie udziału eksportu w naszej sprzedaży jest rozłożone w czasie. W 2017 roku zarejestrowaliśmy 14 produktów poza granicami kraju, m.in. w Niemczech, Włoszech, Belgii czy Czechach, ale także w tak egzotycznych krajach jak Iran, gdzie również mocno wchodzimy z naszymi produktami - mówi Mariusz Grelewicz.

Program rozwoju sprzedaży spółki w obszarze Agro na rynkach międzynarodowych zakłada rejestrację ponad 20 nowych własnych produktów w strefie Centralnej i Południowej (m.in. Niemcy, Czechy, Włochy, Hiszpania, Francja, Wielka Brytania czy Irlandia) w latach 2017-2021. Spółka realizuje również plan inwestycyjny dla uzyskania własnych zezwoleń dla substancji aktywnych, których liczba ma wzrosnąć z dwóch w 2016 roku do dziesięciu w roku 2020.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl