- Kierownictwo partii wysyła ludzi do państwowych firm, żeby realizowali partyjne interesy. Długoterminowy rezultat dla spółki ich nie interesuje – stwierdził Aleksander Łaszek z FOR na antenie programu „Money. To się liczy”. Zaprezentował on swoje własne pomysły na poprawienie działalności sektora państwowego oraz na likwidację tzw. kolesiostwa w spółkach Skarbu Państwa.

