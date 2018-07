Sprostowanie

Treść sprostowania przesłana do money.pl publikowana zgodnie z polskim prawem prasowym.

„W związku z materiałem prasowym pt.: „Upodlenie polskich pilotów”. Piloci z zagranicy zarobią w LOT więcej” opublikowanym w dniu 25 lipca 2018 r. w serwisie internetowym- Money.pl, prostujemy, iż nieprawdą jest że LOT oferuje nowym pilotom z zagranicy wyższe płace niż pilotom obecnie pracującym dla przewoźnika, gdyż warunki współpracy są takie same. Nieścisła jest informacja, że LOT w ogłoszeniu o naborze pilotów zaoferował wynagrodzenie na poziomie 10-15 tys. dolarów, gdyż podany w ogłoszeniu przedział wynagrodzenia określa poziom maksymalnego wynagrodzenia do uzyskania w ramach współpracy z LOT i został ustalony przez serwis ogłoszeniowy jako możliwy do zaznaczenia przez zleceniodawcę ogłoszenia, a zatem nie został przez LOT ustalony.

Polskie Linie Lotnicze LOT S.A.”