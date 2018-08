Operator autostrady A4 z rekordem zysków. Stalexport ma teraz czas żniw

Fot. East News Czasy remontów A4 się skończyły. Stalexport teraz liczy wyłącznie zyski

Stalexport Autostrady, operator A4 zbiera już prawie wyłącznie zyski. Kończy już wymianę nawierzchni i spłaca długi. Reszta przychodów trafia do zarządu i akcjonariuszy.

Spółka Stalexport Autostrady miała 57,7 mln zł skonsolidowanego zysku netto w drugim kwartale. To o 58 proc. więcej niż rok temu i zarazem historyczny rekord. Poprzednio dla Stalexportu najlepszy był czwarty kwartał 2016 r., a zysk wtedy nie przekroczył 50 mln zł.

Giełda zareagowała dość ostrożnie na dobre wiadomości, wzrostem akcji o 2,1 proc. do 3,39 zł. Spółka odrobiła ostatnio tylko część strat w notowaniach, kiedy pod koniec czerwca spadła poniżej 3 zł za akcję - kursu najniższego od trzech lat. A jeszcze w lutym wyrównywała historyczne rekordy (4,48 zł).

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 84 mln zł w drugim kwartale wobec 80 mln zł rok wcześniej. Jak widać wzrost przychodów był niewielki, więc o nadzwyczajnym wzroście zysków zadecydowały niższe koszty.

- W obszarze zarządzania i eksploatacji autostrady A4 Katowice-Kraków do najważniejszych działań w pierwszej połowie bieżącego roku należało zakończenie wymiany nawierzchni na ostatnim, 6-kilometrowym odcinku drogi ujętym w programie na lata 2016-2018, który obejmował ww. prace na odcinkach o łącznej długości ok. 60 km - podał prezes Emil Wąsacz. - Kontynuowano ponadto ważne dla ochrony wód gruntowych inwestycje związane z modernizacją odwodnienia autostrady w województwie śląskim, realizowano wymianę nawierzchni jezdni na łącznicach węzła Balin w Chrzanowie, kontynuowano remont jednego z wiaduktów w Małopolsce oraz budowę ekranów akustycznych - dodał.

W drugim kwartale koszty operacyjne były już niskie - wszelkie wydatki remontowe zakończyły się więc wcześniej. W rezultacie większość kosztów stanowi obecnie ogólny zarząd nad spółką i wydatki finansowe.

Koncesja zapłacona

Te w ostatnim kwartale stanowiła głównie opłata koncesyjna za użytkowanie autostrady. Jeśli nie wiecie, ile kosztuje rocznie koncesja za użytkowanie prawie 70 km autostrady A4 to podajemy: Stalexport wydał na to w drugim kwartale 56 mln zł. Za odcinek Katowice-Balice.

To obniżyło zobowiązania grupy do 640 mln zł. Spółka wypłaciła też dywidendę akcjonariuszom - dostali 72 mln zł, czyli 27 mln zł więcej niż rok temu.

Dobre rezultaty w całym pierwszym półroczu (zysk 91,3 mln zł, wyższy o 23 proc. rdr) prezes tłumaczy zwiększeniem ruchu na A4.

- Na wynik finansowy wpływ miały przede wszystkim przychody z tytułu poboru opłat, które wzrosły o 6,6 proc. w porównaniu z pierwszym półroczem roku 2017 i wyniosły 158,1 mln zł. Główny wpływ na wysokość przychodów z tytułu poboru opłat ma natężenie ruchu. W pierwszym półroczu 2018 roku wyniosło ono średnio ok. 43,1 tys. pojazdów na dobę i wzrosło o ok. 5,2 proc. w stosunku do pierwszej połowy roku 2017 - wyjaśnił.

Prezes informuje, że spółka pracuje nad wdrożeniem bardziej zaawansowanych technicznie systemów poboru niż obecny system A4Go. Podtrzymał też chęć współpracy w zakresie włączenia ww. odcinka zarządzanej przez swoją spółką autostrady do Krajowego Systemu Elektronicznego Poboru Opłat.

