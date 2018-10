Standard Chartered wyszedł poza Azję. Rekrutuje specjalistów od zapobiegania przestępczości finansowej

Standard Chartered uruchomił pierwsze i jedyne globalne centrum usług banku zlokalizowane poza Azją. Obecnie zatrudnia ponad 80 osób, a do końca 2018 roku planuje zwiększyć zatrudnienie do ok. 150 pracowników – podał w komunikacie.



W Polsce będą rozwijane usługi z zakresu zapobiegania przestępczości finansowej, zarządzania zasobami ludzkimi, cyberbezpieczeństwa i operacji bankowych.

Firma już rozpoczęła rekrutację. Największe szanse na zatrudnienie mają osoby z 3 do 5-letnim doświadczeniem zawodowym.

- Na koniec 2018 roku zatrudnienie w polskiej spółce ma osiągnąć poziom ok. 150 osób, a w planach na kolejne lata jest zwiększenie zatrudnienia w warszawskim biurze do 750 osób - czytamy w komunikacie.

Poza usługami z zakresu zapobiegania przestępczości finansowej, polska placówka w swojej ofercie usługi związane m.in. z zarządzaniem zasobami ludzkimi, cyberbezpieczeństwem czy operacjami bankowymi, które ma świadczyć na rzecz innych spółek z Grupy Standard Chartered.

Standard Chartered Global Business Services Sp. z o.o. tymczasowo zlokalizowane jest przy ul. Towarowej 25a, a docelową siedzibą spółki będzie budynek The Warsaw Hub, wznoszony w bezpośrednim sąsiedztwie Ronda Daszyńskiego.

Standard Chartered jest jedną z największych międzynarodowych instytucji bankowych z ponad 150-letnią historią działalności na najbardziej dynamicznych rynkach świata. Działa na ponad 60 rynkach, zatrudniając przeszło 86 tys. pracowników pochodzących ze 125 krajów.

