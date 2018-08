Start MIXX AWARDS 2018

Ruszają zgłoszenia do dwunastej edycji Mixx Awards - konkursu na najlepsze polskie kampanie reklamowe z wykorzystaniem digitalu. Ogłoszenie zwycięzców 16 kategorii konkursu organizowanego przez IAB Polska nastąpi pod koniec listopada br. podczas uroczystej gali.

MIXX Awards - najważniejszy konkurs branży interaktywnej - jest kierowany zarówno do agencji reklamowych, jak i reklamodawców, niezależnie od wielkości organizacji czy budżetu przeznaczonego na kampanię reklamową. Warunkiem wzięcia udziału w nim jest zrealizowanie kampanii wykorzystującej co najmniej jeden kanał digital.

- Gorąco zachęcamy do udziału wszystkie agencje, zarówno te duże czy z imponującym dorobkiem, jak i te mniejsze. Kluczowy dla ocen kampanii będzie nie milionowy budżet, ale umiejętność połączenia kreatywności z efektywnością. Nawet niewielka kampania może z powodzeniem rywalizować z pracą promującą globalny brand za gigantyczne pieniądze – komentuje Włodzimierz Schmidt, prezes zarządu IAB Polska.

MIXX Awards to jedyny w naszym kraju konkurs, w którym kampanie reklamowe oceniane są jako całość - jury analizuje zgłoszone w poszczególnych kategoriach projekty, biorąc pod uwagę zarówno strategię, kreację, wykonanie i wykorzystanie mediów, jak również rezultaty i ROI. Zwycięskie projekty to te, które najefektywniej zachęcają do interakcji z marką. Prezentują najskuteczniejsze rozwiązania w reklamie cyfrowej, a jednocześnie inspirują i wskazują kierunki rozwoju branży.

- Dzisiaj nie mówimy już o digitalu jako osobnym, wyodrębnionym kanale komunikacji. Jest on integralną częścią działań komunikacyjnych, bez której nie sposób już wyobrazić sobie jakiejkolwiek kampanii. To pokazuje jak ważne jest podkreślanie roli narzędzi cyfrowych i ich kreatywnego, skutecznego wykorzystania w strategiach marketingowych firm – mówi Robert Wielgo, CMO, członek zarządu IAB Polska.

W tym roku nagrody będą przyznawane w 16 kategoriach, zostaną także przyznane nagrody za dokonania - Marketer Roku, Agencja Roku, Dom Mediowy Roku, Człowiek Roku, a także Nagroda Specjalna IAB Polska za szczególne osiągnięcia życiowe. Twórcy najlepszych kampanii reklamowych mogą zgłosić swoje prace w kategoriach:

Brand Awareness and Positioning

Cross Media Integration

Digital Driven

Direct Response and Lead Generation

Games & eSport

Innovation

Mobile Experience

Offline Digitizing

Online Marketing with Influencer

Product Launch

Public Service and non-profit campaign

Best Use of Social Media

UX

Digital Experiences

Smart Solution

Data Driven & Precision Marketing

Zwycięzców konkursu wybierze jury składające się z wybitnych ekspertów branży - przedstawicieli agencji, domów mediowych, wydawców i specjalistów w wybranych dziedzinach, a także reprezentanci marketerów. Nad przebiegiem głosowania będzie czuwała firma PwC, a laureatów poznamy pod koniec listopada br. podczas uroczystej gali. Konkursowi już po raz kolejny będzie towarzyszyć Mixx Conference – wydarzenie prezentujące najnowsze i najbardziej inspirujące internetowe trendy.

Opłata za udział w konkursie wynosi tylko 1190 zł (dla członków IAB) oraz 1490 zł (dla firm niezrzeszonych). Niski koszt zgłoszenia kampanii ma zachęcać do udziału w konkursie agencje, które nie dysponują wysokimi budżetami na promocję swoich projektów, ale mogą się pochwalić ciekawymi i ambitnymi realizacjami.

Partnerami wydarzenia są czołowe polskie i międzynarodowe firmy, które śledzą trendy w reklamie digitalowej. Wśród nich znalazły się media branży reklamowej i marketingowej, największe portale oraz tytuły prasowe. Głównym Partnerem Medialnym jest Marketer+. Partnerzy Medialni to: Gazeta.pl, Interaktywnie.com, Marketing przy kawie, My Company, Magazyn Online Marketing, NaTemat, Nowy Marketing, Social Press, Wirtualna Polska Media.

W Polsce ten międzynarodowy konkurs odbywa się od 2006 roku. To druga, po belgijskiej, najstarsza edycja Mixx Awards w Europie. Po raz pierwszy został zorganizowany w 2005 roku przez amerykański oddział IAB.

Więcej informacji: www.mixx-awards.pl.