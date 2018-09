Stokrotka inwestuje w nowe sklepy. Do końca roku otworzy 60 placówek

Fot. Eastnews/Wlodzimierz Wasyluk Stokrotka może przejąć częśc sklepów Piotr i Paweł

Sieć Stokrotka, która wymieniana jest jako jeden z kandydatów do przejęcia części placówek Piotra i Pawła, rozpycha się na polskim rynku. Do końca roku zamierza otworzyć kolejnych 60 sklepów.

Pięćsetny sklep Stokrotki w Polsce otwarto 27 września dokładnie o godz. 9:00 w Krzczonowie (woj. Lubelski). Prezes sieci wykorzystał tę okazję do tego, by zdradzić plany rozwoju na ostatni kwartał tego roku. - Zależy nam na tym, aby być jak najbliżej swoich konsumentów, dlatego nie zwalniamy tempa otwarć nowych placówek detalicznych – jeszcze do końca tego roku chcemy posiadać w sumie około 560 sklepów w całej Polsce - poinformował Dariusz Kalinowski.

Przynajmniej kilka z 60 nowych sklepów mogą stanowić markety sprzedawanego Piotra i Pawła. Jak pisaliśmy przed kilkoma dniami, zarząd tej ostatniej sieci otwarcie przyznał, że franczyzobiorcy mogą sami decydować o tym pod jakim szyldem będą prowadzić działalność po sprzedaży marki. Z naszych informacji wynika, że propozycje przekształcenia się w "dużą Stokrotkę" otrzymało usłyszało już kilku franczyzobiorców.

Stokrotka to marka, która powstała w 1994 r. w Lublinie. Pierwszy market otworzyła dwa lata później w Łęcznej. Obecnie jest własnością Emperia Holding kontrolowanego przez litewską Maxima Group. Większość placówek z kwiatem w logo nie przekracza 1000 mkw powierzchni.

