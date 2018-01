Stokrotka przekroczyła ćwierć miliarda sprzedaży. Klienci dopisali w grudniu

Fot. Eastnews/Wlodzimierz Wasyluk Grudzień przyniósł rekordową sprzedaż w Stokrotkach

Sieć Stokrotka grudzień ubiegłego roku może zaliczyć do udanych. Klienci zaglądali częściej i zostawiali więcej pieniędzy niż rok wcześniej.

Stokrotka według wstępnych danych jej właściciela Emperia Holding osiągnęła w grudniu 251 mln zł sprzedaży. To oznacza wzrost o ok. 11,9 proc. rok do roku.

Nie wynika przy tym tylko z otwierania nowych punktów. Klienci muszą częściej zaglądać do Stokrotki, bo w grudniu 2017 roku sprzedaż towarów w już istniejących sklepach (LFL) własnych wzrosła o około 5,2 proc. rdr.

W ostatnim miesiącu roku otworzono 25 sklepów pod marką "Stokrotka": 6 supermarketów, 6 marketów i 13 sklepów franczyzowych. W konsekwencji powierzchnia handlowa sklepów powiększyła się o 8 tys. m2: 2,8 tys. m2 w supermarketach Stokrotka, 1,6 tys. m2 w marketach Stokrotka, 3,6 tys. m2 w sklepach franczyzowych.

Łączna liczba sklepów na koniec grudnia 2017 roku wyniosła 437. Natomiast łączna powierzchnia handlowa na koniec grudnia 2017 roku wyniosła 191 tys. m2.

Licząc na przestrzeni całego roku, przychody Stokrotki ze sprzedaży towarów wyniosły 2 518 mln zł i były wyższe o 8,4 proc. rdr. Sprzedaż w już istniejących sklepach wzrosła o 2,8 proc. w porównaniu do 2016 r.