Superbogaczy jest coraz więcej. I mają jeszcze więcej pieniędzy

Do obliczeń ich majątku używa się kilku parametrów. Brane pod uwagę są firmy, udziały w przedsiębiorstwach, posiadane nieruchomości oraz kolekcje dzieł sztuki.

Najlepsze warunki dla bogaczy panują w Chinach. W 2017 r. miliarderzy z Pekinu byli warci 1,12 biliona dolarów. To wzrost aż o 39 proc. w porównaniu z poprzednim rokiem. Powiększył się także klub miliarderów z Państwa Środka: z 318 do 373 osób.

Chińscy superbogacze należą także do najmłodszych na świecie. Ich średnia wieku to 55 lat, podczas gdy na świecie to 64 lata.