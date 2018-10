Superszybki internet zmienia rozrywkę. Badacze zapytali, jak

Fot. CC/Flickr

Internet gigabitowych prędkości i rozwój nowych technologii takich jak VR, AR i AI staną się napędem dla rozwoju rozrywki cyfrowej. Dzięki nim doświadczenia użytkowników zostaną przeniesione na jeszcze wyższy poziom - dowiadujemy się z raportu firmy infuture hatalska foresight institute.

Raport "Giga Entertainment. Przyszłość rozrywki w dobie gigabitowego internetu, AI, IoT oraz MEC" został przygotowany na zlecenie UPC. Podsumowuje on aktualne trendy i stanowi analizę wyników badania polskich internautów

Jak w nim czytamy, superszybki internet dużo zmieni (a właściwie już zmienia) w rozwoju rozrywki cyfrowej. Badani oceniają, że przyniesie przede wszystkim nieograniczoną możliwość wykorzystywania formatu wideo w bardzo wysokiej jakości, w dowolnym miejscu i czasie; możliwości natychmiastowego przesyłania i pobierania dużych ilości danych, takich jak pliki wideo, ale także nowe doznania, których dostarczą technologie takie jak VR czy AR.

Wykorzystywane one będą nie tylko do gier komputerowych i telewizji, ale także obszarów związanych z podróżami, edukacją, relacjami międzyludzkimi czy komunikacją z innymi. Już dziś prawie połowa (43 proc.) uczestników badania, którzy mieli styczność z rozwiązaniami AR lub VR, twierdzi, że wkrótce staną się one popularne i powszechnie używane w codziennym życiu.

- Raport potwierdza, że internet gigabitowy napędza rozwój cyfrowej rozrywki i rozpoczyna erę nowych możliwości dla użytkowników. Czy to na urządzeniach stacjonarnych, czy przenośnych, w każdym miejscu i w każdej chwili, czy w usługach na żądanie i w jakości HD, superszybki internet ogrywa kluczową rolę w zapewnianiu satysfakcji klientom i przenoszeniu doświadczeń cyfrowych na wyższy poziom - skomentował Robert Redeleanu, prezes UPC Polska.

Jak czytamy w podsumowaniu raportu, gigabitowy internet umożliwia coraz bardziej powszechne i głębsze doświadczanie nowych form rozrywki dostępnych dzięki giga aplikacjom. Te najbardziej popularne już dziś wykorzystują wirtualną i rozszerzoną rzeczywistość. Z kolei szybki rozwój obserwowany jest obecnie w sztucznej inteligencji oraz technologiach dotykowych i haptycznych, które spowodowały, że korzystanie z rozrywki powoli osiągnęło nowy poziom doświadczeń oparty na synestezji czy personalizacji oczekiwań.

Gigabitowe prędkości internetu pozwalają również, aby rozrywka cyfrowa stała się bardziej inkluzywna niż kiedykolwiek dotąd – jest dostępna niezależnie od wieku, stanu zdrowia, pochodzenia czy niepełnosprawności.

Szersze podsumowanie raportu oraz cały raport można znaleźć klikając TUTAJ.