- Gospodarce idzie nieźle od jakiegoś czasu - powiedział w "Money. To się liczy" prof. Stanisław Gomułka, główny ekonomista BCC. Odrzucił w ten sposób narrację, że to wyłączna zasługa premiera Mateusza Morawieckiego. Równocześnie przypomniał, że choć w 2017 r. wzrost PKB przekroczył 4 proc., to dwa lata temu odnotowaliśmy spadek dynamiki rozwoju.

Polub money.pl na Facebook: