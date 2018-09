Pierwsza żona Majdana realizuje się w biznesie. Ma atelier na kilkaset metrów

Fot. Sylwia Majdan Sylwia Majdan najpierw została miss, potem żoną znanego piłkarza. A następnie wzięła się za biznes

Nazwisko Majdan kojarzy się dziś z popularnymi programami w telewizji i serwisami plotkarskimi. Ale w świecie mody - również z ekskluzywnymi ubraniami. W projektach Sylwii Majdan, pierwszej żony piłkarza i celebryty, pojawiają się dziś największe gwiazdy. A jej ubrania coraz częściej trafiają także za granicę.

Sylwia Majdan w 1998 roku została Miss Publiczności Ziemi Zachodniopomorskiej. W tym samym roku wyszła za Radosława Majdana, wtedy jednego z najpopularniejszych polskich piłkarzy. Małżeństwo się jednak rozpadło, ale nazwisko po mężu Sylwia Majdan zachowała. Po tym, jak skończyła ekonomię w Szczecinie i ASP w Łodzi, postanowiła zająć się projektowaniem mody.

- Wszystko zaczęło się w 2003 roku od małego punktu. Teraz możemy pochwalić się kilkusetmetrowym atelier z pracownią, gdzie od podstaw powstają nasze ubrania - opowiada money.pl Sylwia Majdan.



Sylwia Majdan w swoim atelier. fot. ROBERT STACHNIK/REPORTER/EAST NEWS

Pracownia i salon z ubraniami i sukniami ślubnymi mieszczą się w centrum Szczecina, ale projekty Majdan są popularne na salonach w całym kraju. W jej kreacjach pojawiały się takie gwiazdy, jak Weronika Książkiewicz, Anna Lewandowska, Natalia Siwiec, Margaret, Joanna Krupa, Monika Pyrek, Anna Kalczyńska czy Anna Wendzikowska. Coraz więcej projektów trafia też za granicę.

- Zaczęło się lokalnie. Sama byłam zdziwiona, jak szybko moje projekty stały się znane w całej Polsce, a potem zawitały na arenę międzynarodową - przyznaje pani Sylwia.



Po projekty sięgają przede wszystkim kobiety. Fot. Sylwia Majdan

"Czuję przede wszystkim kobiety"

Ubrania Sylwii Majdan można kupić nie tylko w Szczecinie, ale również przez internet. - Klientów przychodzących do atelier i kupujących ubrania stacjonarnie jest niemal tyle samo, co internetowych. Głównym i docelowym klientem są kobiety - niezależnie od tego, gdzie mieszkają - opowiada nam projektantka. Czy jest w stanie przygotować coś dla mężczyzn? - Istnieje kolekcja SM MEN. Jest to linia męskich t-shirtów z motywami między innymi Junaka czy Syrenki. Linia jest niewielka - czuję kobiety i to dla nich chcę projektować - wyjaśnia.

Prosta bluzka z kolekcji MBM kosztuje 300 złotych. Sukienki zaczynają się natomiast od 750 złotych. Są jednak w sklepie znacznie droższe produkty. Znaleźć można i akcesoria, na przykład czapka "bejsbolówka" jest sprzedawana za 200 złotych, a uchwyt na telefon - za 88. Męskie koszulki kosztują z kolei 150-200 zł. Czy projektowanie się opłaca? Majdan zapewnia, że tak, choć danych finansowych zdradzić nie chce. - Jeśli kiedyś staniemy się spółką notowaną na giełdzie, to zapewniam, że ujawnimy wszystkie szczegóły dotyczące finansów - uśmiecha się tylko.

Przedtem jednak chciałaby nawiązać współpracę z jakąś dużą marką. - Niestety, obecnie z żadną taką marką nie współpracuję, choć nie ukrywam, że bym chciała. Jestem bardzo otwarta, nie tylko na firmy odzieżowe. Uważam też, że w grupie tkwi cała siła, a ze wszelkich kolaboracji zawsze powstają piękne rzeczy - mówi.

