53 mln zł mniej z budżetu na szczepienia. Rząd chwali się zwiększonym limitem, ale tnie wydatki

Jak potwierdziło nam Ministerstwo Finansów, dane te odnoszą się bowiem jedynie do planowanych na przyszły rok limitów. ”Kwota 147 mln zł to pierwotny limit wydatków planowany do poniesienia z budżetu państwa w roku 2019 roku” – doprecyzowuje w przesłanym nam wyjaśnieniu resort finansów.

Co to oznacza? Mówiąc wprost, rząd początkowo planował na przyszłoroczne szczepienia wydać maksymalnie 147 mln zł – to aż o 104 mln zł mniejszy limit niż zapewniony w bieżącym – 2018 roku (obecnie wynosi on 251 mln zł, z czego już wydano ponad 241 mln zł). Później jednak zdecydował się podnieść te wydatki do 198 mln zł, co zapisał w ustawie okołobudżetowej – to jednak wciąż o 53 mln zł mniej niż zapewnione w roku obecnym.