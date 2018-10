Za mało czasu na jeden projekt

Poseł Janusz Cichoń (PO) zaproponował, by zamiast tego do trzech projektów zawierających przepisy o podatku dochodowym sporządzić jedno sprawozdanie komisji. Przedstawiciel biura legislacyjnego przyznał, że to słuszny tok myślenia, lecz niemożliwy do zrealizowania z powodów proceduralnych. Zmiany są bowiem rozpatrywane w różnych trybach: jeden projekt wdraża unijną dyrektywę, drugi jest w trybie zwykłym, zaś trzeci został skierowany został skierowany do komisji nadzwyczajnej ds. deregulacji.