300 mln pobrań gier. Polska firma ogłasza sukces

Fot. Pexels.com T-Bull z gier mobilnych planuje niedługo wprowadzać wersje na konsole i komputery

T-Bull osiągnął łącznie 300 mln pobrań swoich aplikacji. Spółka wydaje właśnie nową grę "Nitro Racing GO".

Notowana na rynku NewConnect firma T-Bull przekroczyła kolejny kamień milowy. Łączna liczba pobrań wyprodukowanych przez nią gier na urządzenia mobilne doszła do 300 milionów - podała spółka w komunikacie.

- Zaczynaliśmy od najskromniejszych warunków, jakie można sobie wyobrazić, w dwuosobowym zespole. Dzisiaj mówimy o trzystu milionach pobrań naszych gier. Przebyliśmy długą drogę, jednak przed nami w dalszym ciągu wiele wyzwań, dlatego nie zatrzymujemy się na zbyt długo - mówi Damian Fijałkowski, współzałożyciel studia T-Bull.

Dzisiaj premierę ma najnowszy tytuł, czyli "Nitro Racing GO". To gra z gatunku idle racing, gdzie gracz wciela się w rolę menadżera wyścigów samochodowych osadzonych w egzotycznych realiach inspirowanych Dubajem.

- Dobrą wróżbą jest bardzo pozytywny feedback osób, które brały udział w beta testach oraz fakt, iż Google Play przyznał "Nitro Racing GO" promocję w swoim sklepie - wskazano w komunikacie.

Wrocławska spółka obiecuje rozbudowywać tytuł o usprawnienia mechaniki, a także zupełnie nowe moduły czy elementy rozgrywki.

Azjaci miłośnikami gier T-Bull

Studio specjalizuje się przede wszystkim w grach wyścigowych. Tytuły z tego gatunku stanowią ponad 40 proc. wszystkich pobrań.

- Niekwestionowanym numerem jeden jest "Moto Rider GO". Ten tytuł może pochwalić się już blisko 40 mln ściągnięć - podała spółka w komunikacie.

Na podium uplasowały się jeszcze: "Top Speed" oraz "Real Car Speed" z odpowiednio 24 oraz 21 mln pobrań.

Większość pobrań jest z platformy Google Play. "Aż 67 proc. użytkowników korzysta z systemu Android grając w produkcje T-Bulla. 16 proc. to osoby wykorzystujące Windows Phone, a ponad 8,5 proc. gra na iOS" - wskazano w materiale.

Geograficznie dominuje Azja. Tutaj gry spółki cieszą się wyjątkową popularnością, co przekłada się na prawie 115 mln pobrań - ok. 40 proc. w całym dorobku T-Bulla. Europa to 65,5 mln, Ameryka Południowa prawie 50 mln, zaś Ameryka Północna 46,5 mln. Afryka z Australią stanowią ok. 8 proc. pobrań, czyli niecałe 24 mln.

Wśród czołowej piątki państw na czele statystki stoją Indie, gdzie zanotowano niespełna 31 mln pobrań gier T-Bull. Na dalszych miejscach widzimy Brazylię - 24 mln, Stany Zjednoczone - 20 mln, Rosję - 16 mln oraz Meksyk - 13 mln pobrań.

Przejście z gier mobilnych na konsole

Spółce przyznano blisko 4,5 mln zł dofinansowania na rozwój w ramach konkursu GameINN. Kwota przeznaczona będzie na realizację projektu, który ma polegać na opracowaniu platformy "G-Camp" służącej do zarządzania treścią, zasobami graficznymi oraz interakcjami w multiplatformowych grach mobilnych.

Wkrótce spółka planuje przejście na główny parkiet GPW - planowała to jeszcze w pierwszym kwartale b.r. To element strategii, która ma pozwolić na zbudowanie i ugruntowanie pozycji w światowej czołówce producentów gier. Spółka ma plan wykorzystania wieloletniego doświadczenia w celu wydania gry konsole i komputery osobiste do 2022 roku.