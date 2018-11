T-Mobile podsumowuje III kwartał i startuje ze świąteczną kampanią

Liczba klientów wzrosła o 84 tys. w ciągu kwartału. Co ważne dla spółki, T-Mobile nie tylko sprawniej pozyskuje nowych klientów, ale także skutecznie utrzymuje obecnych. Współczynnik odejść klientów kontraktowych (churn) spadł do poziomu 0,8% - najniższego od 2012 roku.

- W efekcie, nie tylko wzrosła liczba klientów, ale także średni przychód z klienta (ARPU). Oznacza to, że nasi klienci coraz chętniej wybierają wyższe plany taryfowe oraz korzystają z usług dodatkowych. Te czynniki przyczyniły się do poprawy naszego wyniku finansowego – dodał Maierhofer.

Po zawarciu umowy z Orange, gwarantującej dostęp do sieci światłowodowej operatora dochodzącej do budynków wielorodzinnych, T-Mobile zawarł kolejny kontrakt, tym razem z operatorem kablowym Nexera. Nowa umowa umożliwia dostęp do łączy instalowanych przede wszystkim poza dużymi miejscowościami i doprowadzanymi do domów jednorodzinnych.