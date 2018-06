Tauron zbuduje magazyn energii z wiatraków. Amerykański program zacznie się w Lipnikach

Fot. PIOTR KAMIONKA/REPORTER Brak regularności w produkcji prądu z wiatraków był dotąd problemem

Tauron włączył się w globalny program testów magazynów energii do wiatraków. Pierwsza taka konstrukcja zacznie działać za półtora roku.

Farmy wiatrowe mają największą zmienność produkcji energii w porównaniu do innych źródeł. Raz wiatr jest silny, raz słaby. W zależności od pory dnia i roku jest inaczej. A odbiorcy energii nie chcą być uzależnieni od zmian, więc duże elektrownie wiatrowe muszą być wspomagane przez te klasyczne. Z kolei, gdy produkcja wiatraków jest za duża, prąd musi być wysyłany na duże odległości, a tu wchodzą straty na przesyle.

Dużo można by zaoszczędzić, gdyby energię z wiatraków magazynować w czasie większej wietrzności i wysyłać z takich magazynów do odbiorców w czasie flauty. A akurat w Polsce udział w produkcji energii elektrycznej w Polsce ze wszystkich odnawialnych źródeł energii jest największy.

Taki projekt właśnie zaczął się w Polsce. Tauron realizuje go w Cieszanowicach w województwie opolskim. System magazynowania zostanie oddany do użytku w czwartym kwartale 2019 r.

"Magazynowanie energii, ze względu na potencjał stabilizujący funkcjonowanie energetyki rozproszonej, traktowane jest jako jeden z podstawowych kierunków rozwojowych Grupy Tauron zaprezentowanych w Strategicznej Agendzie Badawczej" - podkreślono w komunikacie.

- Dzięki współpracy z amerykańskim Electric Power Research Institute uczestniczymy w globalnym programie badawczym dotyczącym magazynowania, współpracując równocześnie ze startupem, który przygotowuje obiecujące rozwiązania w tej dziedzinie - powiedział wiceprezes Tauron Polska Energia ds. zarządzania majątkiem i rozwoju Jarosław Broda. - Magazyn pilotażowy w Cieszanowicach to szansa na sprawdzenie w rzeczywistych warunkach wypracowanych dotychczas rozwiązań - dodał.

System powstaje przy stacji energetycznej w miejscowości Cieszanowice w gminie Kamiennik w woj. opolskim. Z punktu widzenia realizacji celów projektu ta lokalizacja ma być najkorzystniejsza, bo stacja współpracuje z należącą do Grupy Tauron farmą wiatrową Lipniki o mocy ok. 30 MW, zlokalizowaną w odległości 7,5 km od projektowanego magazynu.

"Moc czynna magazynu wyniesie co najmniej 2000 kW, a pojemność użyteczna co najmniej 500 kWh. Powstanie magazynu doprowadzi do poprawy jakości i niezawodności dostaw energii elektrycznej dla klientów kilku gmin woj. opolskiego" - napisano w komunikacie.

Grupa Tauron liczy, że doświadczenia zdobyte przy realizacji inwestycji zostaną wykorzystane w innych lokalizacjach, gdzie są zainstalowane mało stabilne źródła energii.

Mniejsze straty sieciowe

- Projekt docelowo ma potwierdzić w praktyce korzyści z magazynowania energii elektrycznej w oparciu o innowacyjne magazyny energii wykorzystujące ogniwa elektrochemiczne - podkreślił prezes Tauron Dystrybucja Robert Zasina. - Z punktu widzenia operatora systemu dystrybucyjnego istotne jest również zmniejszenie technicznych strat sieciowych poprzez poprawę gospodarowania energią elektryczną oraz stabilizacja pracy sieci poprzez efektywniejsze sterowanie strumieniami przepływu energii - dodał.

Pozytywne efekty realizacji projektu będą bezpośrednio wpływać na odbiorców energii zasilanych z GPZ Cieszanowice. W dalszej perspektywie, po wdrożeniu podobnych rozwiązań w innych lokalizacjach, beneficjentami przedsięwzięcia mogą być kolejni klienci przyłączeni do sieci Tauron Dystrybucja. Uzyskane w demonstracyjnym projekcie wyniki i doświadczenia będzie można wykorzystać w przyszłości przede wszystkim tam, gdzie zlokalizowane są odnawialne źródła energii grupy, w tym farmy wiatrowe.

Do realizacji projektu Tauron pozyskał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Planowany termin uruchomienia systemu magazynowania to koniec 2019 r.

