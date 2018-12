Tchórzewski ma nadzieję, że rekompensata wzrostu cen prądu będzie uchwalona najpóźniej do połowy stycznia

Ma to być finansowane z dodatkowych środków, które częściowo będą pochodziły ze sprzedaży praw do emisji, informuje PAP.

- Środki, o których mówimy, nie są w tej chwili zaplanowane w budżecie, będzie specjalny fundusz na to stworzony, mam nadzieję, że w tym tygodniu ustawa, która jest przygotowywana będzie gotowa, by o niej móc dyskutować - poinformował szef resortu na antenie radiowej Trójki.

Droga polityka dekarbonizacyjna

- Polega na tym, by stwarzać warunki zmuszające państwa do odchodzenia od węgla – powiedział.

Przypomniał, że 10 lat temu wprowadzono tzw. prawa do emisji, za które trzeba płacić. Początkowo kosztowały one 3,5-5 euro za tonę, obecnie ich koszt to już 20-25 euro za tonę. "Są to koszty, które dodaje się do cen energii" - tłumaczył minister.