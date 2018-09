Czyste powietrze, czysty zysk. Sprawdzamy czy również dla najbiedniejszych

Nie trzeba będzie brać pożyczki, by dostać dotację na przeprowadzenie prac, ale właściciel domu musi pokryć 10 proc. kosztów. Przy koszcie rzędu 50 tys. zł nie każdego będzie na to stać.

Sektor budowlany to najbardziej energo­chłonny obszar polskiej gospodarki, od­powiedzialny za około 40 proc. konsumpcji energii. W tej grupie najwięcej energii pochłaniają budynki mieszkalne i to właśnie w tym segmencie jest największa luka finansowa. Pomimo ogrom­nego potencjału oszczędności energii, pieniędzy i ogranicze­nia ubóstwa energetycznego do tej pory mieszkalnictwo traktowane było po macoszemu.