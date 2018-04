Nawet 33 proc. straty przy debiucie producenta mobilnych gier reklamowych. The Dust zawiódł inwestorów

Fot. The Dust / materiały prasowe Run Kapsel Run to gra reklamowa wyprodukowana przez The Dust dla Tymbarku

Kto w sierpniu ubiegłego roku dał się namówić na kupno akcji spółki The Dust, nie dość, że musiał długo czekać na debiut, to gdy się już doczekał, mógł stracić nawet jedną trzecią inwestycji. Trudno o gorsze wejście na rynek, choć spółka wydaje się perspektywiczna.

Sam pierwszy kurs akcji debiutującej na rynku NewConnect spółki The Dust jeszcze był „do przyjęcia”. 11,20 zł to tylko 80 gr. poniżej ceny emisyjnej, płaconej przez inwestorów pod koniec sierpnia ub. roku. Dalej było już jednak dużo gorzej.

Jednym z inwestorów, który musi sobie dopisać straty na akcjach The Dust jest giełdowa spółka T-Bull, producent gier mobilnych F2P. Kupiła 340 tys. akcji (25 proc., kapitału, 18 proc. głosów), na które przeznaczyła 4,08 mln zł. W poniedziałkowe południe strata T-Bull wynosiła 1,09 mln zł.

Nie pomogła nawet opublikowana w piątek informacja o kontrakcie z Urzędem Transportu Kolejowego. Chyba kwota umowy nie zrobiła wrażenia (paradoksalnie wcale nie jest mała, o czym dalej) - 456 tys. zł, z czego 90 proc. przypada na The Dust. Akcje po „takim sobie” początku, potem zeszły nawet do 8 zł. Strata dla inwestorów aż 33 proc.! Musieli czekać prawie osiem miesięcy, by teraz liczyć tak duży minus.

Zobacz też: Kultowy "Banan" powraca! Nokia szokuje na MWC

Początkujący rynek

Co robi spółka? To studio deweloperskie, które dostarcza rozwiązań w obszarze advergamingu, czyli przekładając to na język polski - produkuje gry reklamowe na telefony komórkowe. Na przykład producent soków chce zrobić nowoczesną promocję - przychodzi do The Dust, płaci a firma przygotowuje grę, której użytkownik może się wcielić na przykład w zwierzątko z kampanii reklamowej.

Spółka określa się szumnie jako lider branży advergamingowej, ale to najwyraźniej ze względu na brak znaczącej konkurencji. Najwyraźniej rynek jest w powijakach, bo jak inaczej tłumaczyć liderowanie przez spółkę, która ma nieco ponad milion złotych przychodów?

Konkretnie 1,04 mln zł w 2017 roku, co oznacza jednak przyrost w ujęciu rocznym o 113 proc. W kontekście tej kwoty widać, że umowa na 456 tys. zł z UTK nie jest wcale mała.

- Cieszy nas ten trend, bowiem pokrywa się z przyjętą przez nas strategią. Zakładamy dalszy, dynamiczny rozwój produkcji własnych oraz utrzymanie pozycji lidera advergamingu w Polsce - zapowiada Jakub Wolff, dyrektor operacyjny The Dust.

Nieco ponad milion złotych przychody wystarczyło, by zysk netto w ub. roku wyniósł 231 tys. zł, przy zysku operacyjnym 240 tys. zł i EBITDA 255 tys. zł. Problem w tym, że w pierwszym półroczu było 399 tys. zł zysku netto, czyli drugie półrocze było na minusie.

Zespół developerów z The Dust specjalizuje się w produkcji gier na urządzenia mobilne w dwóch modelach: produkcji reklamowych na zlecenie (tzw. advergaming) oraz własnych, dostępnych w modelu F2P (free-to-play). The Dust chwali się rosnącym zainteresowaniem rynkiem nowych technologii, w tym VR (virtual reality) i AR (augmented reality).

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl