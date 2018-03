To nie koniec zmian w Orlenie. Teraz czas na członków zarządu

Fot. PAP/Tomasz Gzell Daniel Obajtek i Jarosław Kaczyński. Zdjęcie zrobione w 2013 r. podczas posiedzenia Zespołu Parlamentarnego ds. Obrony Demokratycznego Państwa Prawa w Sejmie

Głośna wymiana prezesa Orlenu z Wojciecha Jasińskiego na Daniela Obajtka to nie koniec zmian w zarządzie koncernu. Rada nadzorcza spółki ogłosiła postępowania kwalifikacyjne na stanowiska dwóch członków zarządu - ds. operacyjnych oraz ds. handlowych.

Daniel Obajtek zastąpił Wojciecha Jasińskiego na stanowisku prezesa PKN Orlen na początku lutego. Roszada była zaskakująca, o czym świadczy zresztą reakcja giełdy. Akcje traciły na wartości blisko 6 proc. To oznaczało prawie 3 mld zł niższą wycenę całego biznesu kontrolowanego przez państwo koncernu.

Jednak to nie koniec zmian we władzach Orlenu. Do obsadzenia są jeszcze stanowiska dwóch członków zarządu - ds. operacyjnych oraz ds. handlowych. Rada nadzorcza spółki właśnie ogłosiła postępowania kwalifikacyjne.

Zgłoszenia można składać do 15 marca. Rozmowy z kandydatami zaplanowano od 16 do 21 marca. W ich trakcie oceniane będą m.in.: wiedza o sektorze oraz działalności spółki, znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych oraz doświadczenie co do budowania wartości przedsiębiorstwa.

Teraz z zarządzie koncernu zasiada pięć osób. Prezesem jest Daniel Obajtek, a Krystian Pater nadzoruje produkcję, Wiesław Protasewicz finanse, Zbigniew Leszczyński sprzedaż. Józef Węgrecki, który został delegowany przez radę nadzorczą spółki, by czasowo odpowiadać za inwestycje i zakupy.