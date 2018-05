To pierwsze takie miejsce w Europie. Facebook wybiera Warszawę

Można się spotkać, porozmawiać oraz wziąć udział w szkoleniu. ”Przestrzeń from Facebook” to pierwsze takie miejsce na Starym Kontynencie, które wpisuje się w nową misję firmy – wspomaganie przedsiębiorstw i organizacji w przełamaniu barier cyfrowego wykluczenia. W Polsce w ciągu roku przeszkolonych zostanie aż 50 tysięcy osób. I to dopiero początek – zapowiadają przedstawiciele FB.

Biurowiec przy warszawskiej Hali Koszyki, 6 piętro. To tutaj można być zupełnie offline, ale wciąż – z Facebookiem. ”Przestrzeń from Facebook” to kilkaset metrów kwadratowych, na których mogą się spotykać wszyscy, którzy mają na to pomysł.

- Słuchamy uwag naszej społeczności, naszych użytkowników, przedstawicieli małych i średnich firm, przedstawicieli organizacji charytatywnych oraz adminów grup, które są tak liczne w naszym kraju – mówi Jakub Turowski, odpowiedzialny za politykę publiczną Facebooka w Polsce . – Często otrzymywaliśmy informację, że brakuje im miejsca, gdzie mogliby się spotkać ze sobą, czy z nami lub brać udział w szkoleniach. I tak powstał pomysł Przestrzeni, która ma być miejscem dzielenia idei.

Przestrzeń Facebooka w żaden sposób nie przypomina przestrzeni biurowej. Już na progu witają gości wygodne kanapy i fotele, na ścianie świeci niebieski neon ”Przestrzeń from Facebook”. Drewniana podłoga łączy się z szarymi, betonowymi ścianami. Proste meble i dużo – przestrzeni właśnie.

- To jest coś więcej niż tylko fizyczna przestrzeń, to jest przestrzeń do budowania społeczności. – podkreśla Nicola Mendelsohn, wiceprezes Facebooka na Europę, Środkowy Wschód i Afrykę, która przyjechała do Warszawy na otwarcie tego miejsca. - W zeszłym roku Mark Zuckerberg ogłosił nową misję dla firmy. Chodzi w niej o danie ludziom siły do budowania społeczności. Codziennie pracujemy nad tym, żeby dać ludziom możliwości łączenia się na naszej platformie. Ale chcemy też dać im możliwości bycia razem offline – dodaje.

Wyrazem tego ”bycia offline” jest też fizyczna ”Ściana Facebooka” (The Facebook Wall), mieszcząca się w centralnej części Przestrzeni. Napis na dużej białej ścianie – tablicy pyta: „What's on your mind?” a pod spodem widnieją odręczne wpisy ludzi, którzy już odwiedzili to miejsce.

- Przestrzeń jest fizyczną manifestacją naszej misji. Chcemy sprawiać, by ludzie byli bliżej siebie – podkreśla Nicola Mendelsohn. - Chcemy być miejscem, które wspiera wszystkie rodzaje społeczności w Polsce.

Przeciw cyfrowemu wykluczeniu

Pierwszym oficjalnym programem, który Facebook będzie realizował w warszawskiej Przestrzeni oraz w innych miastach Polski jest pakiet szkoleń w obszarze kompetencji cyfrowych skierowanych do ludzi w wieku 18-30 lat. Do połowy 2019 roku ma z niego skorzystać 50 tysięcy osób.

- Chcemy ich aktywizować w kontekście wejścia na rynek pracy, żeby przyczynić się do tego, by polska gospodarka była oparta na wykwalifikowanej – też cyfrowo – sile roboczej – wyjaśnia Jakub Turowski. Ten program to również efekt wniosków, jakie płyną z wsłuchiwania się w potrzeby użytkowników.

- Okazuje się, że małym i średnim firmom bardzo brakuje tych cyfrowych kompetencji wśród pracowników i kandydatów do pracy. Dla małej firmy umiejętne korzystanie z Facebooka może być fundamentalną zmianą w sposobie prowadzenia biznesu – dodaje Turowski.

Potrzebę takich działań podkreśla też Paweł Pudłowski, przewodniczący sejmowej Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowych Technologii: - Poziom cyfryzacji w Polsce jest bardzo niski. Według ostatniego raportu Unii Europejskiej jesteśmy na 24. czwartym miejscu w UE jeśli chodzi o wykorzystanie technologii cyfrowych w różnych aspektach życia. Od lat jesteśmy na końcu tego rankingu. To pokazuje jak dużo mamy do nadrobienia. I być może właśnie Przestrzeń Facebooka będzie również sposobem na to, żeby te małe i średnie przedsiębiorstwa bardziej wykorzystywały możliwości techniczne.

Polska rośnie w cyfrową siłę

Warszawska Przestrzeń to pierwsze z trzech takich miejsc, jakie powstaną na terenie Europy. Dwa pozostałe zlokalizowane będą w Hiszpanii i we Włoszech.

- Wybór Polski na lokalnego pioniera tej inicjatywy podkreśla znaczenie tego kraju dla rozwoju Facebooka – mówi Nicola Mendelsohn: - Nie tylko obsługujemy 16 milionów użytkowników Facebooka w Polsce, ale też wykorzystujemy biuro w Warszawie do koordynacji naszego zaangażowania w Europie Środkowo-Wschodniej.

Marek Zagórski, minister cyfryzacji, w liście przygotowanym na otwarcie Przestrzeni dodaje: ”Traktuję uruchomioną dzisiaj inicjatywę, jako krok ku kolejnym, jeszcze większym inwestycjom Facebooka w Polsce. Cieszy każda inicjatywa, która ma na celu pomóc polskim firmom w przebiciu się na rynku. To od tego zależy powodzenie najmniejszych polskich przedsiębiorstw, a co za tym idzie – rozwój całego kraju.”

Paweł Pudłowski widzi jeszcze jeden pozytywny aspekt tego pomysłu:

- Jest to demonstracja Facebooka, że nie zależy im tylko na robieniu biznesu, ale też na tworzeniu marki Facebooka poprzez dialog. Przestrzeń ma być miejscem, w którym i fundacje, i stowarzyszenia, i przedsiębiorcy mali i średni znajdą miejsce, żeby się spotykać, rozmawiać o rzeczach ważnych i trudnych, a takiej przestrzeni nam brak.

Przestrzeń otwarta dla każdego z nas

Na ścianach Przestrzeni gdzieniegdzie wiszą plakaty z takimi napisami „Build social value”, „Be open”, „Focus on impact”, czy „Be Bold”. Ci, którzy chcieliby przekuć te hasła w konkretne działania w tym miejscu – mogą to zrobić za pośrednictwem strony facebookowej „Przestrzeń from Facebook” lub przez przestrzen.fb.com. Tam też można znaleźć informacje o planowanych wydarzeniach.

Facebook zaprasza do siebie przedsiębiorców, organizacje pozarządowe, studentów, dziennikarzy i ludzi sztuki – wszystkich, którzy chcą rozszerzyć świat spotkań wirtualnych na spotkania rzeczywiste. Pracownicy ”Przestrzeni” będą pomagać w organizacji takich spotkań czy szkoleń. W budynku przy Koszykowej miejsca jest sporo, a w ciepłe dni można porozmawiać również na wygodnym tarasie, z pięknym widokiem na centrum Warszawy.