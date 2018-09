Tomasz Arabski zeznaje przed komisją Amber Gold. Relacja NA ŻYWO

Fot. MARIUSZ GRZELAK/REPORTER/EAST NEWS Tomasz Arabski zeznaje przed komisją Amber Gold.

Przesłuchanie Tomasza Arabskiego przed sejmową komisją śledczą ds. Amber Gold. Bliski współpracownik Donalda Tuska od południa odpowiada na pytania komisji pod przewodnictwem Małgorzaty Wassermann. Zobacz relację na żywo:

12:50 | Arabski: „Znałem Michała Tuska na długo przed pracą w Kancelarii Premiera. Byliśmy z tego samego środowiska, ja też byłem dziennikarzem”

Rzymkowski (Kukiz'15): „Czy wiedział Pan przed 24 maja 2012 roku, że Michał Tusk jest zatrudniony w spółce OLT Express?”

Arabski: „Nie, nie wiedziałem”

Wassremann: „Rozmawiał Pan 24 maja z Donaldem Tuskiem i nie powiedział o tym Panu? A kiedy się Pan dowiedział?”

Arabski:

„Dopiero wtedy, gdy sprawa została nagłośniona przez media.”

12:40 | Arabski mówi, że nie sporządził notatki we wrześniu 2012 r. ws. majowej rozmowy z Donaldem Tuskiem:

"Tworzenie notatek nie było powszechne. W żaden sposób nie sugeruję nikomu złej woli, chciałbym upewnić się, że mówimy o tych samych notatkach. O wymienianej przez Państwa z maja i tej wrześniowej. Trudno mi się do tego odnieść. Nie widzę powodu, bym miał tworzyć jakąkolwiek notatkę"

Wassermann: "Przeczy Pan tej notatce i własnym podpisom? Jeśli Pan przeczy to musimy powołać biegłego grafologa. Podważa Pan istnienie notatki i własnego podpisu"



Arabski: "Trudno mi sobie wyborazić, bym miał przygotować jakąkolwiek notatkę we wrzesniu, opisującą sytuację z maja. Trudno mi to sobie wyobrazić"

Wassermann: "A czy ktoś mógłby sporządzić taką notatkę i podrobić Pana podpis?"

Arabski: "Nie ma takiej możliwości. Co do notatki, nie widzę takiem możliwości, bym ją sporządził. Nie rozumiem skąd jest jakaś notatka we wrześniu."

Wassermann: "To w tej sytuacji może rozważmy powołanie grafologa"

Brejza: "A może lepiej opublikować notatkę, skoro Pani ją ma."

Wassermann: "Ja jej nie mam, dostępna jest notatka z maja. Jest tylko zapis o notatce z września przygotowanej przez Pana Arabskiego. A Pan nie ma uprawnień do jej odtajnienia."

12:35 | Arabski do Wassermann:

"Zawiera Pani ocenne tezy dotyczące działalności różnych instytucji w tamtym czasie. Ja tych tez nie znam i nie podzielam Pani opinii."

12:30 | Tomasz Arabski: "Niczego nie ustalałem z ministrem Cichockim. On mówił, co zarekomenduje premierowi Tuskowi."

12:25 | Arabski: "Nie pamiętam bym pokazywał notatkę premierowi Donaldowi Tuskowi. Jeśli jest tam podpis to sprawę ułatwia. Ja tego nie pamiętam."

12:22 | Arabski na pytanie Wassermann: "Nie znam szczegółów, które znają Państwo - to po pierwsze. Po drugie, jeśli pyta Pani o szczegóły koordynacji, to w zależności od zakresu, zna je Prokurator Generalny lub minister Cichocki. Byli odpowiedzialni za koordynację śledztwa."

12:16 | Arabski o notatce Bondaryka:

"Zawierała informacje nt. nowych linii lotniczych, które finansowane były - przynajmniej częściowo, taka była wtedy teza - ze środków piramidy finansowej Amber Gold. Rekomendacja ministra Cichockiego była wtedy prosta, wszystkie służby miały prowadzić skoordynowaną akcję. O szczegółach powiedzieć nie mogę, bo ich nie znam. Nie byłem koordynatorem ds. służb specjalnych. Jednak, moim zdaniem, ta koordynacja była zapewniona."

12:11 | "Tomasz Arabski, lat 50, obecnie pracuję jako doradca w banku." To formalny początek przesłuchania komisji ds. Amber Gold.

Rozpoczęło się posiedzenie #Komisji śledczej ds. #AmberGold. Zeznania składa b. szef KPRP Tomasz Arabski.

12: 07 | Jeszcze przed zadaniem pierwszego pytania, członek komisji ds. Amber Gold Krzysztof Brejza (PO) pyta przewodniczącą komisji Małgorzatę Wassermann (PiS), z jakich przyczyn przesunęła datę przesłuchania b. premiera Donalda Tuska.

Wassermann odparła:

"Pan i Panu podobni atakowali mnie, że przesłuchanie będzie grą polityczną, przed wyborami samorządowymi. Postanowiłam wsłuchać się w Pana głos i zmienić datę przesłuchania."

12:05 | Tomasz Arabski, były szef kancelarii Donalda Tuska, już przed komisją ds. Amber Gold. Lekko spóźniony, ponieważ przed komisją dziennikarze próbowali zadawać mu pytania.

Zaczyna się przesłuchanie.

11:50 | Punktualnie o 12:00 rozpocznie się przesłuchanie Tomasza Arabskiego przed sejmową komisją śledczą ds. Amber Gold. Komisja wznawia prace po wakacyjnej przerwie.

Zdaniem przewodniczącej komisji Małgorzaty Wassermann, Tomasz Arabski był jedną z najlepiej poinformowanych osób jeśli chodzi o działania i koordynację służb specjalnych. Jednym z głównych punktów przesłuchania będzie wątek związany z notatką ówczesnego szefa ABW. Gen. Krzysztof Bondaryk w maju 2012 roku ostrzegał najważniejsze osoby w państwie, że Amber Gold może być piramidą finansową.