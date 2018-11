Toyota kończy z dieslami. Będzie produkować auta ekologiczne w Polsce

Pod koniec października ruszyła nowa linia produkcyjna Toyoty w Wałbrzychu. Japoński koncern postawił na Polskę jako pierwszy kraj poza Azją, gdzie powstawać będą auta hybrydowe. - W Europie zdecydowaliśmy się zaprzestać produkcji diesli wraz z końcem tego roku. To decyzja, która jest już podjęta i wcielona w życie - mówi money.pl dr Johan van Zyl, prezes Toyota Motor Europe.

Jak dodaje, Polacy są postrzegani jako pracujący ciężko, ale również przywiązujących olbrzymią wagę do jakości. To między innymi to miało zadecydować o wybraniu polskiej lokalizacji.