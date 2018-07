Bezpieczeństwo na karuzelach. "Przyjeżdżają lunaparki z zagranicy i nawet się nie rejestrują"

Fot. Mateusz Madejski - Jest problem z zagranicznymi karuzelnikami - przyznają urzędnicy. A zagranica króluje w polskich lunaparkach

- Czy karuzele w Polsce są bezpieczne? - to pytanie po tragedii w Szczytnie, w której zginał 9-latek zadają sobie wszyscy. - Jest problem z niektórymi firmami, na przykład z Czech - mówi urząd kontrolujący karuzele. Dodaje, że lunaparki czasem przyjeżdżają do kraju na dwa miesiące i " nawet się nie rejestrują".

W Szczytnie zabawa na karuzeli skończyła się dla 9-latka tragicznie. Chłopiec zmarł. Nic dziwnego, że pojawiają się pytania, kto i jak kontroluje takie miejsca. Jak zapewnia money.pl Maciej Zagrobelny, rzecznik Urzędu Dozoru Technicznego, pozwolenie musi mieć każde urządzenie. - Taka zgoda, na przykład na karuzelę, musi mieć podpis inspektora UDT. Jest ona wydawana na cały rok - mówi rzecznik. Co jeśli lunapark zmieni w ciągu roku swoją lokalizację?

- Tu już zgody wydają firmy zewnętrzne, właściciele urządzeń. Muszą mieć oczywiście oni wszystkie niezbędne certyfikaty - wyjaśnia Zagrobelny. I dodaje, że prawo w Polsce dotyczące karuzel jest rygorystyczne. - Nawet bardziej niż to unijne - mówi. W rozmowie z money.pl wyjaśnia, że według rejestru UDT w Polsce działa 700 karuzel. Podkreśla, że do wypadku ze Szczytna jego instytucja podchodzi bardzo poważnie. Już dzisiaj ma zostać powołana specjalna komisja. - Wstępnie mogę powiedzieć, że prawdopodobnie lunapark ze Szczytna wszystkie niezbędne zgody miał - mówi.

Zdaniem UDT, lunaparki są w Polsce jednak bezpieczne. - Z tego co wiem, to pierwszy taki śmiertelny wypadek w Polsce. Dwa lata temu przez cały rok były trzy wypadki, ale nie były zbyt groźne - wyjaśnia.

"Czesi przyjeżdżają i się nie rejestrują". Efekt karuzelowej wojny?

Rzecznik UDT przyznaje jednak, że pewne problemy są. Lunaparki w Polsce zdominowali Czesi. - Każdy musi mieć zgodę na uruchomienie karuzeli w Polsce, nieważne czy jest z Polski, czy z zagranicy. Jednak prawdą jest, że zdarza się, że firmy z zagranicy nie zawsze urządzenia rejestrują. Reagujemy na to, upominamy, zgłaszamy sprawy do prokuratury - mówi Maciej Zagrobelny. I przypomina, że nierejestrowanie takich urządzeń może się nawet skończyć karą pozbawienia wolności.

Szef domu kultury w Szczytnie zapewnia jednak money.pl, że lunapark, w którym doszło do tragedii, z Czech nie pochodził. Firma, która go postawiła, jest zarejestrowana w Lipnie, w woj. kujawsko-pomorskim.



Ekspert ds. parków rozrywki Marek Pisarski przyznaje, że firmy z zagranicy zdominowały rynek wesołych miasteczek w Polsce. - Wędrujących karuzelników z Polski właściwie już nie ma. Dominują Czesi, jest trochę Niemców, kiedyś byli jeszcze Holendrzy - mówi.



Skąd ta czeska dominacja? - Nie ma już polskich firm, wytwarzających urządzenia do karuzel. A w Czechach jest ich sporo. Dlatego ceny karuzel czy innych atrakcji do lunaparków są znacznie tańsze. Dlatego, jak sądzę, wytworzył się ten cały ekosystem czeski. Polskie lunaparki albo znikają, albo się przeobrażają w wielkie parki rozrywki. Lunapark był kiedyś w Łodzi, już go nie ma. Był we Władysławowie, ale zmienił się właśnie w duży park - dodaje Pisarski.



Ale ekspert przyznaje, że zna i inne teorie na temat czeskiej dominacji w Polsce. Według niej czeskie firmy nie rejestrują urządzeń, wykorzystując opieszałość polskich urzędów. Przypomina też o wojnie karuzelników, która rozegrała się kilka lat temu. - Były przecież incydenty, poszły w ruch butelki z benzyną. Polacy karuzelową wojnę przegrali - mówi ekspert.

