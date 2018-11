oprac. Martyna Kośka 1 godzinę temu

Trend nie do zatrzymania. Coraz więcej płacimy zbliżeniowo

Wartość transakcji zbliżeniowych w drugim kwartale tego roku wzrosła o 16 proc. do 44,5 mld zł w porównaniu do kwartału poprzedniego, kiedy to wartość takich transakcji wyniosła o 38,3 mld zł - wynika z danych Narodowego Banku Polskiego.

