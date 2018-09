Większe zakupy bez PIN-u. Wyższy limit płatności zbliżeniowych

Fot. stevepb Najpierw Mastercard, teraz Visa. Posiadacze kart odczują zmiany w przyszłym roku

Obowiązujący limit 50 zł przy płatnościach zbliżeniowych bez konieczności zatwierdzania ich PIN-em jest za niski. Wniosek o podniesienie limitu do 100 zł złożyła Visa, a zgodę NBP ma już Mastercard. Posiadacze kart za większe zakupy zapłacą bez podawania PIN-u w przyszłym roku.

- Potwierdzamy, że wniosek o podniesienie limitu dla płatności zbliżeniowych został złożony do Narodowego Banku Polskiego – poinformował Adrian Kurowski, dyrektor Visa w Polsce, w tvn24bis.pl. Przewiduje on, że zmiana nastąpi nie wcześniej niż w drugim kwartale 2019 roku.

W money.pl pisaliśmy, że Visa planuje zwiększenie limitu dla transakcji zbliżeniowych. Pod koniec maja Jakub Kiwior, dyrektor generalny Visa na Polskę i Węgry, zapewniał, że jego firma przygotowuje się do takiego kroku. Nie podał jednak, czy odpowiednie dokumenty są już w Narodowym Banku Polskim, który wydaje zgodę na taką zmianę.

Bez podawania kodu PIN zapłacimy więcej. Mastercard planuje podniesienie limitu na przyszły rok

Wcześniej o zmianę limitu przy płatnościach zbliżeniowych kartą wystąpił Mastercard, który dostał już od NBP zielone światło do zmian. W 2019 roku posiadacze plastików z logo tej firmy będą płacić zbliżeniowo do 100 zł bez konieczności podawania kodu PIN. O sprawie pisaliśmy tutaj.

Mastercard wnioskował o zmianę, bo Polacy po prostu coraz częściej i za zdecydowanie większe zakupy płacą zbliżeniowo. Z danych firmy wynika, że w 2017 roku średnia wartość transakcji przekroczyła 50 zł. A to oznacza, że bez PIN-u i tak nie dało się jej przeprowadzić. I tym statystykom nie sposób się dziwić - większość plastików w Polsce umożliwia płatności bezstykowe, a praktycznie wszystkie używane w kraju terminale ją przyjmują.

- Podniesienie limitu płatności bez PIN do 100 zł sprawi, że technologia zbliżeniowa stanie się jeszcze wygodniejsza i powszechniejsza, przyspieszając tę ewolucję w kierunku cyfrowości. Sądzimy, że polski rynek jest wystarczająco dojrzały i gotowy na tę zmianę - wyjaśnia Bartosz Ciołkowski, dyrektor generalny polskiego oddziału Mastercard Europe w komunikacie spółki.

Z badania Mastercarda wynika, że udział płatności bezstykowych to ponad 85 proc. transakcji ogółem. W Europie częściej niż Polacy zbliżeniowo płacą jedynie Czesi (93 proc.). Jednocześnie Polska zdecydowanie wyprzedza kraje, które uważa się powszechnie za technologicznie zaawansowane. Średnia europejska to 48 proc.

"W Szwecji, która często jest wskazywana jako pierwszy kraj, który może stać się 'w pełni bezgotówkowy', zbliżeniowo realizowanych jest obecnie 12 proc. transakcji Mastercard. W przypadku Niemiec, czyli europejskiej potęgi gospodarczej, jest to niewiele więcej – 15 proc. Wynika to przede wszystkim z późniejszego wprowadzenia do tych krajów technologii zbliżeniowej - czytamy w komunikacie.

