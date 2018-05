Visa jak Mastercard. Nadchodzi koniec limitu 50 zł dla transakcji zbliżeniowych

Fot. Mighty Travels/CC/Flickr W tej chwili kod PIN nalezy podać przy płatności powyżej 50 zł. Niebawem będzie to zdecydowanie więcej

Za większe zakupy zapłacimy bez podawania PIN-u. Nie tylko Mastercard, ale również Visa planuje zwiększenie limitu dla transakcji zbliżeniowych. Ograniczenie do 50 zł najpewniej przejdzie do historii w przyszłym roku.

Narodowy Bank Polski dał w poniedziałek zielone światło do zmian firmie Mastercard (wystawcy kart płatniczych). W 2019 roku posiadacze plastików z logo tej firmy będą płacić zbliżeniowo do 100 zł bez konieczności podawania kodu PIN. O sprawie pisaliśmy tutaj.

Mastercard wnioskował o zmianę, bo Polacy po prostu coraz częściej i za zdecydowanie większe zakupy płacą zbliżeniowo. Z danych firmy wynika, że w 2017 roku średnia wartość transakcji przekroczyła 50 zł. A to oznacza, że bez PIN-u i tak nie dało się jej przeprowadzić. I tym statystykom nie sposób się dziwić - większość plastików w Polsce umożliwia płatności bezstykowe, a praktycznie wszystkie używane w kraju terminale ją przyjmują. I te mobilne u dostawcy pizzy, i te stacjonarne w osiedlowym sklepiku.

Aktualnie obowiązujący limit płatności zbliżeniowych bez PIN, w wysokości 50 zł, został ustalony... dekadę temu.

Na ruchy konkurencji bezczynnie nie zamierza patrzeć Visa - jedna z dwóch największych firm wydających karty płatnicze. - Visa oczywiście planuje zwiększenie limitu płatności zbliżeniowych bez autoryzacji kodem PIN - potwierdza w korespondencji mailowej z money.pl Jakub Kiwior, dyrektor generalny Visa na Polskę i Węgry. Wydawca nie informuje jednak czy odpowiednie dokumenty są już w Narodowym Banku Polskim. To właśnie NBP musi wydać zgodę na taką zmianę.

Jak zaznacza, firma prowadzi w tej chwili konsultacje z bankami i agentami rozliczeniowymi. Co to oznacza? Że wspólne stanowisko co do wysokości limitu nie zostało jeszcze ustalone. Może to być 100 zł - tak jak w przypadku Mastercard, ale teoretycznie może to być nawet więcej. Visa zaznacza, że razem z bankami zastanawia się jak najlepiej dla wszystkich stron uwzględnić zmiany wynikające z tzw. dyrektywy PSD2.

Dyrektywa PSD2 (czyli druga dyrektywa o usługach płatniczych) w założeniu ma zapewnić przejrzystość i spójność prawa w obszarze usług płatniczych w całej Unii Europejskiej. Jej zmiany w dużej mierze dotykają banki, instytucje płatnicze, podmioty oferujące karty sklepowe, operatorów bankomatów, czy wszystkie niebankowe firmy oferujące usługi płatnicze (np. z branży fintech).

Ministerstwo Finansów przekonuje, że "dotychczasowym oraz nowym uczestnikom rynku zagwarantowane zostaną równorzędne warunki działania, umożliwiając upowszechnienie nowych sposobów płatności wśród szerokiego kręgu użytkowników i zapewniając wysoki poziom ochrony konsumentów przy korzystaniu z tych usług płatniczych w całej Unii". W praktyce to jednak sporo nowości dla klientów - np. skrócenie czasu rozpatrywania reklamacji do 15 dni.

PSD2 zmienia również sposób płacenia kartami bez autoryzacji, czyli bez podawania kodu PIN. Zgodnie z przepisami w transakcjach zbliżeniowych kod będzie musiał zostać podany albo po wykonaniu kilku płatności za łączną kwotę 150 euro (równowartość 647 zł) albo co 5 transakcji (bez znaczenia będzie kwota). Wybór należy do wydawcy karty. W unijnych rozporządzeniach dodatkowo jest zastrzeżenie, że pojedyncza transakcja bez kodu PIN nie będzie mogła przekraczać równowartości 50 euro (w przeliczeniu 215 zł).

Warto dodać, że w tej chwili w Europie niewiele krajów ustawiło tak wysoko limit. W Wielkiej Brytanii wynosi on 30 funtów, czyli około 145 zł. Z kolei we Francji i Irlandii to 30 euro, czyli w przeliczeniu po obecnym kursie 129 zł. Na Litwie limity wynoszą 25 euro, na Słowacji 20 euro - czyli od 85 do 110 zł.

- Podniesienie limitu płatności bez PIN do 100 zł sprawi, że technologia zbliżeniowa stanie się jeszcze wygodniejsza i powszechniejsza, przyspieszając tę ewolucję w kierunku cyfrowości. Sądzimy, że polski rynek jest wystarczająco dojrzały i gotowy na tę zmianę - wyjaśnia Bartosz Ciołkowski, dyrektor generalny polskiego oddziału Mastercard Europe w komunikacie spółki.

