Treść zawiadomienia SKOK do prokuratury na posła PO Krzysztofa Brejzę

Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa w czwartek odcięła się od afery KNF i zaprotestowała przeciw łączeniu tych wydarzeń z działalnością SKOK-ów. Zapowiedziała, że będzie w takich przypadkach składać zawiadomienia do prokuratury.

Jak już pisaliśmy, Kasa Krajowa poinformowała też, że złożyła do prokuratury zawiadomienie o "uzasadnionym podejrzeniu przestępstwa przez Krzysztofa Brejzę, polegającego na poniżaniu i pomawianiu Kasy Krajowej i SKOK-ów co naraża je na utratę zaufania potrzebnego do wypełniania przez Kasę Krajową i Kasy ich ustawowych funkcji".

Money.pl dotarł do treści zawiadomienia, jakie Kasa Krajowa złożyła w prokuraturze:

W imieniu Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej, organizacji społecznej zrzeszającej, na mocy przepisu art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r., wszystkie działające w Polsce spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe oraz z mocy przepisu art. 44 ust. 2 pkt 1 tej ustawy uprawnionej i obowiązanej do reprezentowania interesów kas wobec organów władzy publicznej, zaś z mocy przepisu art. 42 tej ustawy, obowiązanej do zapewniania stabilności finansowej kas;

1. Zawiadamiamy o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia w dniu 14 listopada 2018 r. w Warszawie przez Pana Krzysztofa Brejzę – Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Poselskie Posła na Sejm RP Krzysztofa Brejzy ul. Niepodległości 4, Hala Widowiskowo-Sportowa, pok. 117 ( 1 piętro ), 88-100 Inowrocław przestępstwa z art. 212 § 2 Kodeksu karnego, to jest pomówienia, za pomocą środków masowego komunikowania, to jest portalu internetowego Onet.pl, udzielając wywiadu temu portalowi, Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej i zrzeszonych w niej spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych o takie postępowanie i właściwości, które poniżają je w opinii publicznej i narażają na utratę zaufania potrzebnego dla wykonywania działalności opisanej w ustawie z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (odpowiednio w szczególności w przepisie art. 42 i 44 tej ustawy w przypadku Kasy Krajowej oraz w art. 3 tej ustawy w przypadku spółdzielczych kas

oszczędnościowo-kredytowych) to jest o to, że tworzą one system "patologiczny i niebezpieczny";

2. Zawiadamiamy o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia w dniu 14 listopada 2018 r. w Warszawie przez Pana Michała Karlińskiego - reprezentanta Stowarzyszenia Wspierania Spółdzielczości Finansowej Imienia Świętego Michała z siedzibą w Warszawie, 02-595 Warszawa, ul. Puławska 95, przestępstwa z art. 212 § 2 Kodeksu karnego, to jest pomówienia, za pomocą środków masowego komunikowania, to jest portalu internetowego Onet.pl, udzielając wywiadu temu portalowi, Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej i zrzeszonych w niej spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych o takie postępowanie i właściwości, które poniżają je w opinii publicznej i narażają na utratę zaufania potrzebnego dla wykonywania działalności opisanej w ustawie z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (odpowiednio w szczególności w przepisie art. 42 i 44 tej ustawy w przypadku Kasy Krajowej oraz w art. 3 tej ustawy w przypadku spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych) to jest o to, że

tworzą one system "zbudowany stricte pod upadłość";

3. Wnosimy o objęcie opisanych wyżej czynów ściganiem z oskarżenia publicznego, na mocy przepisu art. 60 § 1 Kodeksu postępowania karnego, ponieważ wymaga tego interes społeczny, w szczególności ochrona stabilności rynku finansowego, z uwzględnieniem tej jego części, jaką stanowi sektor spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych;

4. Wnosimy o wystąpienie przez Prokuratora z wnioskiem do Marszałka Sejmu RP z wnioskiem o wyrażenie zgody na pociągnięcie Pana Posła Krzysztofa Brejzy do odpowiedzialności za czyn opisany wyżej w pkt 1, na podstawie przepisu art. 7b ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora.

W czwartkowym wywiadzie dla Onetu Krzysztof Brejza nazwał system SKOK-u "systemem patologicznym i niebezpiecznym". - To system finansowy, który zaczyna przenikać kolejne instytucje państwa - stwierdził.

- Ludzie związani ze SKOK-ami w ostatnich latach wchodzili do Trybunału Konstytucyjnego, powoływani byli przez pana Chrzanowskiego na wysokie stanowiska urzędnicze w KNF - powiedział poseł PO. Dodał, że senator Grzegorz Bierecki jest szefem senackiej Komisji Budżetu i Finansów Publicznych. - W parlamencie mamy do czynienia niemalże z tworzonym wewnątrz PiS-u klubem parlamentarnym SKOK-ów - powiedział Brejza.

Krajowa SKOK pisze, że "nie znajduje odpowiednich słów oburzenia, by odnieść się do kolejnych prób łączenia SKOK-ów ze wszystkimi nieprawidłowościami, wątpliwościami czy aferami związanymi z funkcjonowaniem rynku finansowego w Polsce".

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl

Tagi: afera knf, wiadomości , gospodarka , gospodarka polska

komentarze +1 +1 ważne smutne ciekawe irytujące

Napisz komentarz 53 min. temu koloPis to ośmiornica, a skoki to jej zaplecze bankowe. 46 min. temu misiuBRAWO i 100 tys kary minimum na przeprosiny od Brejzy dla SKOK 46 min. temu symastSwojska Kasa Oskubania Klientów.Brejza ma racje! Rozwiń komentarze ( 69 )

Wybrane dla Ciebie