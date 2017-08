Trump przyniósł Ameryce ponad milion miejsc pracy. Bezrobocie najniższe do 16 lat

Odkąd Donald Trump zasiadł w fotelu w Białym Domu USA wzbogaciły się o 1,07 mln miejsc pracy. Niestety wraz ze wzrostem zatrudnienia nie idą spektakularne podwyżki płac.

Stopa bezrobocia w USA spadła do 4,3 proc. i jest najniższe od 16 lat. Tylko w lipcu w Ameryce powstało ponad 200 tys. miejsc pracy - podaje CNN Money.

Wiele nowych stanowisk powstało w górnictwie i usługach biznesowych. Restauracje i bary zatrudniły 53 tys. nowych pracowników, firmy produkcyjne kolejne 16 tys., a opieka zdrowotna 39 tys.

Prosperity is coming back to our shores because we are putting America WORKERS and FAMILIES first. #AmericaFirst?? pic.twitter.com/4kTc6Om308