Trump niczym bohater "Gry o Tron". W nietypowy sposób przypomina o sankcjach na Iran

Fot. Sputnik/EAST NEWS

Ktoś w Białym Domu wpadł na pomysł, by dla lepszego efektu wpis prezydenta Donalda Trumpa na Twitterze opatrzyć grafiką nawiązującą do serialu "Gra o Tron". Nie spodobało się to producentowi popularnej serii.

Kanał HBO, który jest producentem serialu "Gra o Tron" wydał w piątek oświadczenie, w którym wyraził niezadowolenie z użycia przez prezydenta USA Donalda Trumpa symboliki związanej z serialem do promowania sankcji nakładanych na Iran – informuje serwis Wirtualne Media.

Trump umieścił na swoim koncie na Twitterze grafikę przedstawiającą jego osobę wraz z podpisem "Sanctions are coming" ("sankcje nadchodzą") i datą 5 listopada. Zarówno kompozycja obrazu, jak i czcionka przypominają grafikę wykorzystywaną w reklamach "Gry o Tron". Z kolei napis "Sanctions are coming" jest oczywistym nawiązaniem do jednego z głównych sloganów serialowych "Winter is coming" ("zima nadchodzi").

Kanał HBO, który jest producentem serialu, wydał w piątek 2 listopada oświadczenie, w którym wyraził niezadowolenie z takiego zapożyczenia, które w żaden sposób nie było z nim ustalane.

HBO dał do zrozumienia, że w jego przekonaniu nastąpiło nadużycie znaku towarowego.

How do you say trademark misuse in Dothraki?

-- HBO (@HBO) 2 listopada 2018

Stany Zjednoczone w poniedziałek 5 listopada przywrócą twarde sankcje wobec Iranu. Mają one dotyczyć sektora transportowego, finansowego oraz energetycznego. Uderzą nie tylko w Iran, lecz także w kraje, które importują z Iranu ropę naftową. Od tego jest kilka wyjątków, wśród których nie ma Unii Europejskiej (traktowanej jako całość).

Amerykanie przedstawili listę 12 warunków, które musi spełnić Iran, by sankcje zostały zniesione. Chodzi przede wszystkim o zaprzestanie wspierania terroryzmu i zaangażowania militarnego w Syrii, a także wstrzymanie programu nuklearnego.

Porozumienie Polski i Ameryki ws. eksportu gazu

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl