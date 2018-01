Zawieszenie działalności rządu USA. Donald Trump grozi Demokratom "opcją nuklearną"

Donald Trump napisał w niedzielę na Twitterze, że jeśli impas w Senacie w sprawie budżetu prowizorycznego będzie się utrzymywał, republikanie powinni zastosować "opcję nuklearną", czyli zagłosować zwykłą większością nad długoterminowym budżetem. Od północy w piątek w USA obowiązuje zawieszenie rządu USA.

"To wspaniałe widzieć, jak republikanie ciężko walczą o naszych żołnierzy i bezpieczeństwo na granicy. Demokraci chcą, by nielegalni imigranci bez kontroli napłynęli do naszego kraju" - napisał prezydent USA.

Trump nazwał wybór zwykłej większości "opcją nuklearną", ponieważ oznaczać to będzie zmianę obowiązujących zasad głosowania w Senacie, które w przypadku zastosowania obstrukcji parlamentarnej wymagają uzyskania 60 głosów poparcia dla każdej ustawy.

Great to see how hard Republicans are fighting for our Military and Safety at the Border. The Dems just want illegal immigrants to pour into our nation unchecked. If stalemate continues, Republicans should go to 51% (Nuclear Option) and vote on real, long term budget, no C.R.'s!