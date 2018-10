Trwa strajk części pracowników LOT. Poranne loty odbyły się planowo

Fot. Łukasz Konarski (Twitter @lukonarski)

Dziś początek strajku części pracowników LOT. Poranne loty odbyły się bez zakłóceń, gdyż firma zastąpiła strajkujących pracownikami, którzy nie zastosowali się do wezwania Komitetu Strajkowego. W kolejnych dniach szukanie zastępstwa może się nie udać i w najgorszym wariancie przewoźnik będzie odwoływał loty.

O godzinie 5 rozpoczął się strajk personelu pokładowego Polskich Linii Lotniczych LOT. Od rana uczestniczy w nim około stu pracowników, a związki zawodowe zapowiadają, że dołączy dwustu kolejnych. Strajkujący domagają się m.in. powrotu do lepszych warunków pracy.

Spółka zapewnia, że żaden dzisiejszy lot nie zostanie odwołany. Widząc o przygotowywanych działaniach, wzmocniła dyżury, tak by dodatkowe ekipy gotowe do obsługiwania rejsów, były ona miejscu.

Zarzuty o nielegalność

Udział w strajku zapowiedziało dotąd 300 osób. Międzyzwiązkowy Komitet Strajkowy PLL LOT wydał instrukcję strajkową. Pracownicy mają w czwartek stawić się do pracy w wyznaczonych przez pracodawcę godzinach i odmówić podjęcia czynności służbowych. Pracownicy, którzy mają dziś dzień wolny lub są na szkoleniach, poproszeni zostali o przybycie do siedziby LOT w pełnym umundurowaniu o godz. 5:00, by wspierać swą obecnością osoby biorące czynny udział w strajku.

Strajk w siedzibie PLL LOT. Rozpoczął się o 5:00. Nie wiadomo jak długo potrwa, nie ma zaplanowanych rozmów z zarządem spółki. @RadioZET_NEWS pic.twitter.com/w6r79cOxHk -- Łukasz Konarski (@lukonarski) 18 października 2018

Zarząd przewoźnika twierdzi jednak, że strajk jest nielegalny.

- Nie będziemy godzić się na ustępstwa pod groźbą strajku. Mamy do czynienia z akcją, która będzie nielegalna – zapowiedział Kubicki.

Międzyzakładowy Komitet Strajkowy odpiera te zarzuty.

- W imieniu Międzyzwiązkowego Komitetu Strajkowego w PLL LOT S.A., a także dwóch reprezentatywnych Związków Zawodowych (ZZPK PLL LOT S.A. i ZZPPiL), w odpowiedzi na bezzasadne wezwanie, sprzeciwiamy się ciągłemu i bezprawnemu rozpowszechnianiu informacji o rzekomej nielegalności naszych, opartych o powszechnie obowiązujące w Polsce przepisy prawa działaniach (...).

Przypominamy, że jako zrzeszenia pracowników, w związku z brakiem jakiegokolwiek porozumienia z Zarządem PLL LOT S.A., a także dopuszczeniem przez ten Zarząd niedopuszczalnego ataku na działaczy związkowych, poprzez dyscyplinarne zwolnienie z pracy Przewodniczącej ZZPPiL, a ostatnio poprzez jak sądzimy przygotowanie gruntu pod pozbycie się Przewodniczącego ZZPK kpt. Adama Rzeszota (...) oraz inne szykany w czasie trwającego i niezakończonego sporu zbiorowego o Regulamin 2010, korzystamy z zagwarantowanego nam konstytucyjnie prawa do organizacji i przeprowadzenia legalnego strajku - czytamy w piśmie skierowanym do Macieja Wilka i Michała Fijoła, członków zarządu PLL LOT.

