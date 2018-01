"Trzynastki" dla urzędników bezpieczne. Kolejny rok wydamy na nie miliardy

Fot. DAREK REDOS/REPORTER/EAST NEWS Zgodnie z przepisami, trzynastka musi trafić na ich konta do końca marca.

Mimo że ubiegły rok miał być ostatnim, w którym tzw. "trzynastka" mogła być wypłacana urzędnikom, to przywileje jednak ocaleją. Jak dowiedział się money.pl, prace nad ich likwidacją nie są prowadzone. Do końca marca z budżetu państwa wypłacone zostanie więc blisko 2,5 mld zł.

Urzędnicy państwowi opłacani z budżetu mogą spać spokojnie. Ich przywilej związany z dodatkową nagrodą roczną w postaci trzynastej pensji pozostaje w mocy. Nie było to takie oczywiste jeszcze nieco ponad rok temu.

Jak pisaliśmy w money.pl, "trzynastka" 2017 miała być ostatnią. Miało mieć to związek z pracami rozpoczętymi przez Kancelarię Premiera nad tzw. kodeksem urzędniczym.

To jego nowelizacja, według informacji uzyskanych przez "Dziennik Gazetę Prawną", miała zrównać zasady zatrudniania urzędników rządowych i samorządowych, a także likwidować niektóre przywileje pracowników budżetowych, w tym właśnie nagrody roczne.

Zapytaliśmy więc Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, o dalsze losy urzędniczych "trzynastek" oraz o to, czy i dlaczego prace nad takim rozwiązaniem zostały zarzucone? Na to ostanie pytanie nie dostaliśmy odpowiedzi. Dowiedzieliśmy się za to, że urzędnicze "trzynastki" są bezpieczne.

"Obecnie w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów nie są prowadzone żadne prace związane z likwidacją czy zmianą przepisów dotyczących prawa członków korpusu służby cywilnej do dodatkowego wynagrodzenia rocznego" – poinformowało money.pl Centrum Informacyjne Rządu.

Jak potwierdziło CIR, tzw. "trzynastki" będą więc w tym roku wypłacane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2,5 mld zł z budżetu

Ile nas kosztują dodatkowe pensje dla rzeszy urzędników? Okazuje się, że całkiem sporo.

Jak poinformowało money.pl Ministerstwo Finansów, zgodnie z projektem ustawy budżetowej na rok 2018, kwota zaplanowana na wypłatę "trzynastek" dla pracowników, objętych ustawą o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw, wynosi dokładnie 2 410 038 tys. zł.

Zgodnie z przepisami, premia ta na ich konta musi trafić do końca marca. Część z blisko 2,5 mld zł zostanie przelana jeszcze w styczniu. W pełnym wymiarze trzynastka zostanie wypłacona pracownikom budżetowym, którzy przepracowali okrągły kalendarzowy rok.

Ci pracownicy, którzy mieli krótszy staż pracy (ale co najmniej 6-miesięczny) nie zostają pokrzywdzeni, również dostaną dodatkową pensję – tyle że w wysokości proporcjonalnej do okresu przepracowanego.

Kto dostanie o tę pensję więcej?

Jak pisaliśmy w money.pl lista zawodów, którym przysługuje to dodatkowe wynagrodzenie, jest całkiem pokaźna (o czym więcej możesz przeczytać tutaj).

Jak informuje art. 5 ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń, rozpoczynają ją osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe, członkowie korpusu służby cywilnej, etatowi członkowie samorządowych kolegiów odwoławczych i kolegiów regionalnych izb obrachunkowych, pracownicy Rządowego Centrum Legislacji, eksperci, asesorzy i aplikanci eksperccy Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej.

Urzędniczy szereg szczęśliwych "trzynastkobiorców" dopełniają funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej, członkowie służby zagranicznej niebędący członkami korpusu służby cywilnej, członkowie Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych.

To jednak nie koniec uprzywilejowanych. Trzynastkę dostają też żołnierze zawodowi oraz funkcjonariusze. Ustawa gwarantuje dodatkową wypłatę również nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach państwowych.

Prócz nich na dodatkowe uposażenie mogą liczyć sędziowie delegowani do Ministerstwa Sprawiedliwości lub innej jednostki organizacyjnej podległej temu resortowi albo chociaż przez niego nadzorowanej. O kim mowa? Prócz sędziów, na przykład o prokuratorach czy asesorach prokuratorskich.