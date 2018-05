Tunele w Polsce. Drążenie trwa, znikną korki na Zakopiance oraz kolejki do przepraw promowych w Świnoujściu

Fot. MICHAL ADAMOWSKI/REPORTER Wjazd do tunelu w miejscowosci Naprawa, stan na kwiecień 2017.

W najbliższych latach ruszy budowa tuneli w całym kraju. Czeka nas prawdziwy wysyp podziemnych inwestycji. Możemy spodziewać się ich głównie w górach. Ułatwią nam dojazd do Czech i na Słowację.

Nigdy dotąd nie powstawało tak wiele tuneli - zauważa "Dziennik Gazeta Prawna", który dokonał zestawienia podziemnych inwestycji w Polsce.

Na tę, która rozładuje korki na Zakopiance, z utęsknieniem czekają kierowcy. Budowlańcy natrafili jednak na problemy - przebicie się pod górą Mały Luboń koło Rabki nie jest łatwe, zaczęły się osuwać skarpy i potrzebne są nowe zabezpieczenia. Inwestycja ma zostać oddana bez opóźnień - w 2020 r.

Zobacz także: Powstaje najdłuższy tunel drogowy w Polsce

Dwa podwójne tunele o długości prawie kilometra powstaną na obwodnicy Węgierskiej Górki, przebiegają przez masyw Baraniej Góry w Beskidzie Śląskim. To brakujący odcinek ekspresówki z Bielska-Białej do granicy w Zwardoniu. Kierowcy mają pojechać tunelami w 2022 r.

W przypadku dwóch odcinków trasy S3 z Bolkowa do granicy z Czechami przewidziano z kolei tunel o długości 2,3 km. Termin oddania? Za 5 lat.

Cztery tunele powstaną na trasie S19 z Rzeszowa do granicy ze Słowacją w Barwinku. To część projektu Via Carpatia. Drążenie tuneli mocno podwyższa koszty inwestycji. Jak zaznacza "Dziennik Gazeta Prawna", odcinek S19 od Rzeszowa na południe ma kosztować kilkanaście miliardów.

Tunele powstaną także w związku z obwodnicą Krakowa, aż trzy. Wyzwaniem budowlanym będzie również budowa 1,4-kilometrowego tunelu pod Świną w Świnoujściu.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl