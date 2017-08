TVP wprowadzi w 2018 roku dwa kanały na ósmy multipleks. Jednym z nich ma być TVP Sport HD

Fot. Wojciech Stróżyk/Reporter - Wchodzenie na MUX-8 z niepełną ofertą nie ma sensu - mówi wiceprezes TVP.

Telewizja Polska wprowadzi w przyszłym roku na MUX-8, czyli ósmy multipleks - dwa kanały. Poinformował o tym na portal Wirtualnemedia.pl Maciej Stanecki. Wiceprezes spółki stwierdził, że jednym z tych kanałów będzie TVP Sport HD. Możliwe, że powstanie też kolejny program sportowy.

Pod koniec 2016 roku w ramach cyfryzacji telewizji ruszyły cztery nowe stacje: Telewizja WP, Nowa TV, Metro oraz Zoom TV. Wszystkie nadają na tzw. multipleksie ósmym, którym zarządza spółka Emitel.

Trzy sloty na tym multipleksie przyznano TVP, ale dotąd publiczny nadawca nie umieścił na nim żadnego kanału. TVP może nadawać na MUX-8 trzy kanały w standardowej rozdzielczości lub jeden w standardowej, a drugi w jakości HD.

Zwłoka TVP we wprowadzaniu swoich kanałów na MUX-8 spowodowała, ze Emitel w styczniu zwrócił się w tej sprawie do Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Spółka oczekiwała, że UKE przymusi TVP do wprowadzenia kanałów na MUX-8, ale postępowanie w tej sprawie zostało w maju umorzone. Po co to Emitelowi? Nie ma kanałów, to nie ma pieniędzy za nadawanie.

Maciej Orłoś: odszedłem z TVP przez Owsiaka:

Teraz Telewizja Polska deklaruje, że w 2018 roku zajmie wszystkie sloty na MUX-8. - Wchodzenie na MUX-8 z niepełną ofertą nie ma sensu. Będą zajęte trzy sloty - mówi portalowi Wirtualnemedia.pl Maciej Stanecki.

Wiceprezes potwierdził, że jednym z tych kanałów będzie TVP Sport w wersji HD. Drugim może być jeden z programów, który są obecnie na innym multipleksie: TVP Historia, TVP Kultura lub TVP Rozrywka.

Publiczny nadawca wciąż zastanawia się też nad uruchomieniem kolejnego kanału sportowego. - Rozważamy takie rozwiązanie. Mamy tyle praw sportowych, że jest to możliwe - wyjaśnia Maciej Stanecki.