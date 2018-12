TVP Rozrywka i TVP Sport HD w ofercie telewizji naziemnej

Telewizja Polska zdecydowała się skorzystać z oferty Emitela i umieści na tzw. ósmym multipleksie swoje kanały. Będą to TVP Rozrywka i TVP Sport HD.

Jak przypomina „Rzeczpospolita” głównym klientem Emitela miała być Telewizja Polska, dla której przeznaczono miejsce na trzy programy w standardowej rozdzielczości lub dwa, jeśli jeden z nich miałby być nadawany w rozdzielczości HD. Zapisy takie znalazły się w decyzji Urzędu Komunikacji Elektronicznej o rezerwacji częstotliwości dla Emitela na potrzeby uruchomienia MUX8. Publiczny nadawca do tej pory nie skorzystał jednak z oferty operatora cyfrowej telewizji naziemnej. Na przeszkodzie stanęły kwestie finansowe.

Zwłoka TVP we wprowadzaniu swoich kanałów na MUX-8 spowodowała, że Emitel zwrócił się w tej sprawie do Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Spółka oczekiwała, że UKE przymusi TVP do wprowadzenia kanałów na MUX-8, ale postępowanie w tej sprawie zostało umorzone.