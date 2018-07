Polski dyskont odzieżowy szuka pieniędzy. Sprzeda akcje i obligacje

Fot. TXM/materiały prasowe Textilmarket to druga największa na polskim rynku sieć odzieżowych sklepów dyskontowych.

TXM Textilmarket chce przyspieszyć realizację planu naprawczego w firmie. Pieniądze na ten cel mają się znaleźć w akcjach i obligacjach. Spółka liczy, że z ich sprzedaży pozyska kilkadziesiąt milionów złotych.

TXM textilmarket to druga największa na polskim rynku sieć odzieżowych sklepów dyskontowych. Jej głównym właścicielem jest firma Redan, do której z kolei należą modowe sklepy Top Secret.

TXM ma ostatnio niemałe problemy. Spółka w ubiegłym roku nie zarobiła na czysto ani złotówki. Strata netto przekroczyła za to 36 mln zł. Nie lepiej wypadł początek tego roku. Po pierwszym kwartale firma była na minusie 13 mln zł.

Dla poprawy wyników TXM zapowiedział zmiany i restrukturyzację. Zamierza m.in. ściąć koszty i wyhamować postępujący spadek sprzedaży. Władze zapowiadały m.in. zwiększenie udziału importu bezpośredniego w zakupach towarów, na których realizowana jest wyższa marża. Na koniec tego roku ma osiągnąć 50 proc.

Żeby spokojnie przeprowadzić restrukturyzację spółka potrzebuje pieniędzy. Większość akcjonariuszy zdecydowała o dokapitalizowaniu firmy poprzez nowe akcje i obligacje. Zdecydowano o emisji do 4,29 mln akcji po 2 zł oraz do 10,5 mln obligacji łącznej wartości nominalnej 21 mln zł.

Będą one w pierwszej kolejności skierowane do wszystkich obecnych akcjonariuszy TXM. Wcześniej, główni akcjonariusze, czyli Redan oraz 21 Concordia zapowiedzieli, że przystąpią do oferty i wyłożą pieniądze, co najmniej 25 mln zł.

- Podjęte uchwały umożliwią nam przyspieszenie tempa działań naprawczych. Jesteśmy bardzo zadowoleni z faktu, iż główni akcjonariusze popierają naszą wizję i wyrażają zainteresowanie wsparciem finansowym. Oprócz Redanu i 21 Concordia rozmawiamy również z innymi podmiotami odnośnie udziału w planowanej emisji i mamy podstawy sądzić, że skutecznie sfinalizujemy część z tych rozmów - komentuje Marcin Gregorowicz, prezes TXM.

- Tak jak wcześniej zapowiadaliśmy, emisja w całości wzmocni nasz kapitał obrotowy, co zdecydowanie pozytywnie wpłynie m.in. na naszą współpracę z partnerami handlowymi i moce zakupowe. Jednocześnie prowadzimy negocjacje z bankami w sprawie warunków utrzymania finansowania na niezmniejszonym poziomie - wskazuje Marcin Łużniak, wiceprezes TXM.

Sieć TXM na koniec czerwca składała się z 392 sklepów własnych o łącznej powierzchni 104,8 tys. metrów kwadratowych.

