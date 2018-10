Tysiące naruszeń bezpieczeństwa w internecie. Połowa z nich to oszustwa komputerowe

Fot. StartupStockPhotos/CC0 Public Domain/pixabay

Ataki na serwery firm i na domowe komputery, bezpieczeństwo domowych urządzeń podłączonych do internetu – to tematy o których będą rozmawiać specjaliści na XXII konferencji SECURE.

Od początku roku do końca września, CERT Polska – działający w NASK zespół reagowania na incydenty cyberbezpieczeństwa odnotował w polskich sieciach 2690 incydentów, związanych z naruszeniem bezpieczeństwa w internecie. Ponad połowę stanowiły oszustwa komputerowe, wśród których najczęściej odnotowywany był phishing, czyli fałszywa korespondencja e-mail lub strony internetowe, mające na celu wyłudzenie pieniędzy lub poufnych informacji.

- Cyberzagrożenia to nie tylko działania hakerskie, włamania na serwery i wykradanie danych. Duża część przestępczości internetowej to oszustwa, podobne do pospolitych kradzieży, a jedyną różnicą jest zastosowanie internetu jako metody komunikacji. Obserwujemy stały wzrost skali tego rodzaju cyberprzestępczości – ostrzega Krzysztof Silicki p.o. dyrektora NASK PIB.

Sztuczna inteligencja od wirusów

Konferencja SECURE przeznaczona jest dla specjalistów w dziedzinie cyberbezpieczeństwa. Uczestniczą w nich przedstawiciele instytucji i firm z tej branży, osoby na co dzień odpowiadające za bezpieczeństwo komputerowe.

Jeden z prelegentów, reprezentujących NASK, Kamil Frankowicz z CERT Polska przedstawi wyniki swoich prac nad sztuczną inteligencją, która uczy się analizowania próbek złośliwego oprogramowania. Maszyna dzięki danym historycznym, jest w stanie klasyfikować nowe rodziny wirusów z niemal stuprocentową dokładnością, o wiele szybciej niż robi to analityk – człowiek.

Wodociągi odpowiedzialne za cyberbezpieczeństwo

Podczas SECURE specjaliści wymieniają się również wiedzą i doświadczeniem, związanym z powstającym właśnie krajowym systemem cyberbezpieczeństwa, którego kształt określiła ustawa z 28 sierpnia br.

Zgodnie z przepisami, wszystkie podmioty uznane za kluczowe dla funkcjonowania gospodarki, społeczeństwa i państwa, w branżach takich, jak energetyka, transport, infrastruktura cyfrowa, dostawy wody pitnej, usługi finansowe, czy szpitale, będą miały obowiązek stosowania odpowiednich do ryzyka systemów zabezpieczeń i zarzadzania incydentami a także zgłaszania poważnych incydentów naruszenia cyberbezpieczeństwa do odpowiedniego zespołu reagowania (CSIRT) na poziomie krajowym.

Zadania związane z analizą tych zgłoszeń, koordynacją reakcji i ostrzeganiem innych a także analizą ryzyka na poziomie krajowym zostały przydzielone trzem podmiotom – Ministerstwu Obrony Narodowej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz NASK PIB.

Rola poszczególnych podmiotów w krajowym systemie cyberbezpieczeństwa oraz obowiązki firm i instytucji z poszczególnych branż, związane z zabezpieczeniem polskiego społeczeństwa przed skutkami cyberataków będą tematem debaty, zorganizowanej w pierwszym dniu konferencji SECURE - 23 października o godz. 11.30. W debacie wezmą udział: sekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji Karol Okoński, Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego Agnieszka Aleksiejczuk, wicedyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Polskich Sieci Elektroenergetycznych Jarosław Sordyl i p.o. dyrektora NASK PIB Krzysztof Silicki.

Konferencja SECURE jest organizowana po raz 22. Przez lata cieszyła się rosnącą renomą i dziś jest jedną z ważniejszych eksperckich spotkań w tej branży w Europie.

www.secure.edu.pl