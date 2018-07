Ubezpieczenie auta od skutków nawałnic i burz. Już od 4 złotych za miesiąc

Przed, burzami, gradem i silnymi opadami deszczu przestrzega w tych dniach Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Taka, mało letnia i bardzo groźna, aura ma zostać z nami aż do piątku. Alerty i ostrzeżenia pierwszego stopnia dotyczą prawie wszystkich województw.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza, że synoptycy przewidują „warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne.” Zalecana jest ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Straty spowodowane burzami mogą dotknąć mienia. W tym mieszkań, domów czy samochodów. Warto je ubezpieczyć. Zwłaszcza, że na rynku są ubezpieczenia samochodów zaczynające się o 4 złotych miesięcznie. To Smart Casco, alternatywa dla tradycyjnego, dużo droższego AC.

Patrycja Kotecka, dyrektor marketingu LINK4

Od 49 złotych rocznie, czyli nieco ponad 4 złote za miesiąc, w LINK4 można wykupić specjalny pakiet chroniący nasze auto przed nawałnicami, powodziami czy wichurami. - To bardzo ważne, zwłaszcza w sezonie, który trwa. Lato w Polsce jest piękne, ale niestety coraz bardziej nieprzewidywalne. – mówi Patrycja Kotecka, dyrektor marketingu LINK4.

Statystki pokazują, że w Polsce wciąż niewiele osób ubezpiecza swoje auta od tzw. nieszczęśliwych wypadków, a samo OC może nie wystarczyć, by móc domagać się od ubezpieczyciela wypłaty odszkodowania.

Dodatkowe ubezpieczenie samochodu od kradzieży będzie kosztować od 129 złotych. Oferta LINK4, poza ubezpieczeniem od kradzieży czy żywiołów, obejmuje też zabezpieczenie na wypadek tzw. „szkody całkowitej”. - Każdy może wybrać interesujący go wariant, albo ubezpieczyć samochód kompleksowo, począwszy od żywiołów, przez kradzież, po szkodę całkowitą. Ceny pakietu zawierają się w przedziale od 209 do 414 złotych – dodaje Patrycja Kotecka i zachęca do kontaktu z LINK4 przez telefon (22 444 44 44) lub przez stronę internetową www.link4.pl. Ubezpieczenie Smart Casco można tez kupić u agentów. Doradcy LINK4 wyjaśnią także kwestie związane z ubezpieczeniem nieruchomości. Zakup wszystkich ubezpieczeń w LINK4 trwa klika minut.

Wysokość ubezpieczenia zależy od wieku i wartości pojazdu. Tradycyjnie, im auto nowsze, tym droższe ubezpieczenie. Najkorzystniejsza i zarazem najtańsza oferta jest przygotowana dla właścicieli samochodów, których wartość nie przekracza 15 tysięcy złotych.