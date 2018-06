Uczciwe firmy podwójnie wkręcone w VAT. Ministerstwo przygotowało wytyczne, jak z nimi postępować

Fot. Wojciech Stróżyk/Reporter Podatek VAT to jeden z głównych przychodów budżetu

Uczciwe firmy muszą oddawać VAT wyłudzony przez oszustów. Choć poprzednie zdanie brzmi absurdalnie, opisuje rzeczywistość, z którą niejednokrotnie muszą mierzyć się polskie firmy.

Walka z fiskusem, czy choćby jej perspektywa, jest koszmarem każdego przedsiębiorcy. Jeśli w dodatku w tle pojawia się choćby podejrzenie wyłudzenia podatku VAT, sprawa może potrwać kilka lat. Niejednokrotnie na kolejnych salach sądowych. Po publikacji tekstu o przełomowym wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z naszą redakcją skontaktowało się kilka firm, które doświadczyły, jak w praktyce wygląda spór z fiskusem uczciwych firm "wkręconych" w karuzelę VAT. Scenariusz jest bowiem powtarzalny.

W skrócie: po zniknięciu z rynku spółki, która wyłudziła nienależny podatek, fiskus zaczyna kontrolować jej kontrahentów. Urzędnicy uznają, że to nieświadomy łamania prawa w chwili zawierania umowy przedsiębiorca nie dochował należytej staranności i musi oddać pieniądze. Nieważne, że to nie on je wyłudził i faktycznie towar odebrał. Nie ma znaczenia, że sprawdził w polskim, a w przypadku międzynarodowych zakupów i europejskim systemie (VIES), czy dostawca jest czynnym podatnikiem VAT. Skarbówka znajduje inne "uchybienie". Np. brak weryfikacji siedziby kontrahenta czy kontakt z zagranicznym dostawcą jedynie za pośrednictwem telefonu czy poczty mailowej.

Jeden z przedsiębiorców, który skontaktował się z nami, opisał kulisy takiego postępowania:

"Wynik kontroli - oczywiście to polska firma musi zapłacić podatek VAT. Urząd Skarbowy zarzucił nam, iż kontrola kontrahentów z mojej strony nie została przeprowadzona rzetelnie/właściwie/ Dochodzenie Urzędów Skarbowych i z Polski, i z Czech, by ustalić, że mamy do czynienia z karuzelą podatkową, trwało kilka lat".

Nieco mniej skarbówce zajmuje wydanie decyzji o tym, że "wkręcony" musi oddać VAT. Przełomowym dla przedsiębiorców w takiej sytuacji okazał się wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W sprawie o prawo do odliczenia podatku VAT sędziowie wskazali, że "to do organów podatkowych należy dokonywanie niezbędnych kontroli podatników w celu wykrycia nieprawidłowości i naruszeń przepisów prawa w zakresie podatku VAT oraz karanie podatników winnych takich nieprawidłowości lub naruszeń". Zdanie przywołano w kilku kolejnych orzeczeniach. Do serca wzięło je Ministerstwo Finansów i wspólnie z organizacjami przedsiębiorców zajęło się sprawą. W efekcie miały powstać jasne regulacje dotyczące tego, w jaki sposób ustalać, czy przedsiębiorca dochował należytej staranności. Zamiast nich powstał dokument zawierający... wskazówki dla kontrolerów. To liczący 12 stron "Metodyka w zakresie oceny dochowania należytej staranności przez nabywców towarów w transakcjach" krajowych".

Ministerstwo Finansów poinformowało o rozesłaniu go do urzędów w odpowiedzi na nasze pytanie o to, czy planuje podjąć działania, które będą zmierzały do lepszej ochrony przedsiębiorców. Przynajmniej od tygodnia zapoznać mają się z im urzędnicy. Niestety próżno w nim szukać kluczowego zdania podniesionego przez sędziów unijnych. Że to urząd, nie podatnik ma badać rzetelność firm. W opinii rzecznika generalnego TSUE, wydanej w lipcu ub. roku, czytamy czarno na białym, iż zmuszanie przedsiębiorców do zabawy w detektywa "nie byłoby ani praktyczne, ani wykonalne z gospodarczego punktu widzenia".

W dodatku "Metodyka" nie tylko nie jest wiążąca, ale także nie jest zbiorem zamkniętym. Według zawartej w niej deklaracji, ma być na bieżąco aktualizowana. Przedsiębiorcom zatem pozostanie powoływanie się przed krajowymi sądami na orzeczenia TSUE, który okazuje się dla nich bardziej wyrozumiały.

