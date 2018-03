Ukraińcy nie chcą zostawać w Polsce. Na utrzymanie wydają góra 500 zł

Fot. WOJCIECH STROZYK/REPORTER/EAST NEWS

W ciągu ostatnich pięciu lat ponad połowa pracujących w Polsce obywateli Ukrainy była u nas kilka razy. Spędzili u nas góra pół roku. Większość Ukraińców zamierza do nas jeszcze przyjechać, ale niewielu myśli zamieszkaniu na stałe.

W ostatnim kwartale ubiegłego roku Ukraińcy wydali w Polsce ponad 2 mld zł. Do naszego obrotu detalicznego dołożyli aż 7,7 mld zł, czyli o 8 proc. więcej niż w 2016 r.

Więcej niż Ukraińcy wydali w Polsce tylko Niemcy, którzy zostawili w polskich sklepach i na usługi 16 mld zł, a IV kwartale 2017 r. 3,2 mld zł.

Od 2012 roku wydatki Ukraińców w Polsce wzrosły aż dwukrotnie – z 3,6 mld zł do 7,7 mld zł w 2017 r.

Z najnowszego raportu GUS wynika, że w 2017 roku cudzoziemcy przekroczyli granicę Polski 287,1 mln razy, co oznacza wzrost o 4 proc. w porównaniu do ubiegłego roku. Obcokrajowcy zostawili w Polsce w 2017 roku 41,5 mld zł, a w IV kwartale 2017 roku 9,5 mld zł.

Biorąc pod uwagę tylko ostatni kwartał ubiegłego roku, największy udział miały wydatki przekraczających granicę z Niemcami (40,5 proc.), następnie z Ukrainą (26,3 proc.), Czechami (11,5 proc.), Słowacją (7,6 proc.), Białorusią (7,7 proc.), Litwą (4,5 proc.) i Rosją (1,7 proc.). Jeżeli jednak spojrzymy na średnie wydatki ponoszone przez przedstawicieli poszczególnych państw podczas jednej wizyty w Polsce – rekordowe kwoty wydali Ukraińcy. Podczas jednej wizyty zostawiali aż 777 zł, podczas gdy Niemcy zaledwie 424 zł.

- Rosnące wydatki Ukraińców to oczywiście pochodna coraz większej ich obecności w Polsce. Ukraińcy pracują już w 39 proc. dużych firm – mówi Krzysztof Inglot, prezes Personnel Service, który przygotował raport o Ukraińcach. - Jednak na razie nie chcą zostawać na stałe. Tylko 11 proc. deklaruje chęć osiedlenia się w Polsce, co z punktu widzenia rozwoju naszej gospodarki, nie jest korzystne. Ukraińcy, którzy zostawaliby w naszym kraju na dłużej, przyczyniliby się jeszcze bardziej do wzrostu naszego PKB.

Cudzoziemcy kupowali w Polsce przede wszystkim towary nieżywnościowe, na które przeznaczyli ok. 85 proc. swoich wydatków. Na żywność i napoje bezalkoholowe wydali 12 proc., a na pozostałe produkty i usługi ok. 3 proc. Spośród artykułów nieżywnościowych największym zainteresowaniem cudzoziemców cieszyły się materiały do budowy, remontu i konserwacji mieszkania lub domu (ok. 24 proc. wydatków na towary nieżywnościowe), sprzęt RTV i AGD (ok. 20 proc.) oraz części i akcesoria do środków transportu (ok. 13 proc.).

- Z naszego raportu wynika, że Ukraińcy przebywający w Polsce na utrzymanie wydają najczęściej od 200 do 500 zł miesięcznie – mówi Inglot - To niewiele, ale warto pamiętać, że do obrotu detalicznego wchodzą nie tylko wydatki pracujących u nas Ukraińców, ale też odwiedzających ich rodzin czy znajomych. Podobnie było jak my zaczynaliśmy wyjeżdżać do Wielkiej Brytanii. Londyn już od jakiegoś czasu jest jednym z najpopularniejszych kierunków turystycznych. Dla Ukraińców takim miejscem są polskie miasta, gdzie zostawiają coraz więcej gotówki.

Zobacz także: Czy płacimy za dużo za prąd?