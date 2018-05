Polacy nie uważają, że Ukraińcy zabierają im pracę. Mamy do nich raczej pozytywny stosunek

Fot. Karol Serewis/ EastNews Jedynie 5 proc. osób z wykształceniem wyższym ma negatywny stosunek do obywateli Ukrainy

Większość Polaków ma pozytywny lub neutralny stosunek do Ukraińców pracujących w Polsce. Nie uważamy, że odbierają nam pracę, ale co trzeci z badanych uważa, że ich obecność wpływa na obniżenie wynagrodzeń – wynika z „Barometru Imigracji Zarobkowej – I półrocze 2018”.

Niedawno pisaliśmy, że polski rząd wydaje coraz więcej zezwoleń na pracę długoterminową dla naszych wschodnich sąsiadów. Ukraińcy zaczynają starać się o stabilne zatrudnienie, z korzyścią dla naszej gospodarki. Ale jak to wygląda z płacami?

Już od jakiegoś czasu wynagrodzenia Polaków i Ukraińców są zbliżone. Moment, w którym Ukraińcom płaciło się mniej, szybko przeszedł do historii, co wynika z prostego faktu. Zapotrzebowanie na kadrę ze Wschodu szybko rośnie, więc pracodawcy muszą oferować im atrakcyjne warunki, zbliżone do tych oferowanych rodakom.

- Coraz częściej też, oprócz wynagrodzenia, pracodawcy oferują Ukraińcom różne benefity, takie jak zakwaterowanie, Internet czy dowóz do miejsca pracy - mówi Krzysztof Inglot, prezes Personnel Service.

42 proc. polskich pracowników wyraża pozytywny stosunek do Ukraińców pracujących w Polsce, a 44 proc. osób neutralny. Nasze dobre nastawienie do wschodnich sąsiadów wiąże się z brakiem obaw o własne miejsce pracy. Natomiast, co dziesiąta osoba i to głównie osoby z wykształceniem podstawowym jest zdania, że Ukraińcy odbierają nam pracę.

Ponad połowa respondentów uważa, że obecność obywateli Ukrainy na naszym rynku nie ma wpływa na wzrost wynagrodzeń w polskich firmach. Za to co trzeci wyraża przeciwną opinię.

Bezrobocie spada i coraz trudniej o dobrego pracownika. Rośnie odsetek pracodawców zatrudniających cudzoziemców. Aż 24 proc. z nich stwierdziło, że są skłonni zapłacić obywatelowi Ukrainy więcej „na rękę” niż Polakowi.

- Badanie na panelu badawczym Ariadna pokazało, że aż 24 proc. Polaków uważa, że obcokrajowy powinni zarabiać zdecydowanie mniej lub trochę mniej niż oni. To zaskakujące wyniki, zwłaszcza jeżeli pomyślimy o 2,5 mln naszych rodaków, którzy przebywają na emigracji. Wydawałoby się, że powinniśmy być wyczuleni na kwestię nierówności płac, bo sami chcielibyśmy zarabiać tyle, ile nasi zachodni sąsiedzi. Na szczęście tę kwestię reguluje rynek - podsumowuje Krzysztof Inglot.

