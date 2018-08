Skarbówka prześwietla rodziców. W szkole pyta o opiekę nad dzieckiem

Fot. JAN KUCHARZYK/EAST NEWS

Urzędnicze śledztwa mają dać odpowiedź, któremu z rodziców przysługuje ulga podatkowa. Skarbówka ustala, kto, jak i ile zajmuje się dzieckiem.

Wszystkie rozliczenia, w których wykazano ulgę na dziecko przez rozwiedzionych rodziców, są weryfikowane – zapewnił minister finansów w odpowiedzi na pytanie rzecznika praw obywatelskich. Skarbówka uruchamia śledztwo zwłaszcza gdy rodzice nie potrafią podzielić się odliczeniem – pisze "Rzeczpospolita".

Do szkół kierowane są zapytania, fiskus występuje też do zakładów pracy, w których zatrudnieni są rodzice. Prowadzone są przesłuchania rodziny i sąsiadów, a czasem i same dzieci – wylicza dziennik. To wszystko ma dać urzędnikom obraz rodziny i pozwolić rozstrzygnąć, komu przysługuje ulga na dziecko.

Fiskus zobowiązuje rodziców również do opisania, w jakim stopniu są zaangażowani w proces wychowawczy. Muszą zadeklarować, jak często spotykają się z dzieckiem, co robią, aby zapewnić mu potrzeby bytowe, edukacyjne, zdrowotne, jak zabiegają o jego rozwój fizyczny, emocjonalny i intelektualny – tłumaczył minister finansów w piśmie do RPO.

Konieczne jest również podparcie się dokumentami, jak orzeczenie o rozwodzie, wyrok sądu rodzinnego itp.

W Polsce z ulgi na dzieci korzysta 4,5 mln osób – podaje dziennik. Na pierwsze i drugie dziecko można odliczyć po 1112 zł. Trzecie dziecko to ulga 2 tys. zł, a kolejne 2,7 tys. zł.