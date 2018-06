Mniej unijnych pieniędzy na rolnictwo. Polska może stracić kilka miliardów euro

Fot. Lukasz Piecyk/REPORTER Polska straci miliardy, choć same dopłaty dla rolników zmniejsza się nieznacznie.

Komisja Europejska chce mocno ograniczyć fundusze na rolnictwo. Choć rolnicy nie odczują bardzo cięć w dopłatach, to znacznie zmniejszy się fundusz rozwoju obszarów wiejskich. Polska może stracić od 5 do 7 mld euro.



Polska traci 5-7 mld. euro w porównaniu z obecnym budżetem UE



Komisarz ds. rolnictwa Phil Hogan chce, by budżet na lata 2021-2027 wyniósł 365 mld euro, a to o 5 proc. mniej niż obecnie. Co z tego wynika dla Polski?

Według propozycji Komisji Europejskiej Polska ma dostać aż o 25 proc. mniej z funduszu rozwoju obszarów wiejskich. Dopłaty bezpośrednie dla rolników mają być mniejsze o 1 proc.

Pula dopłat bezpośrednich dla rolników wyniesie 21,2 mld euro z uwzględnieniem inflacji. Jeśli chodzi o wsparcie wsi, to dla Polski w latach 2021-2027 przewidziano 9,2 mln euro, a to mniej o ok. 25 proc. niż w obecnym budżecie.

Łącznie propozycje Komisji Europejskiej oznaczają od 5 do 7 mld euro mniej dla Polski niż w przypadku aktualnego budżetu.

Komisja chce również ograniczyć możliwość przesuwania pieniędzy z puli na modernizację do puli na dopłaty. Teraz można tak przesuwać 25 proc. środków, a ma to być ograniczone do 15 proc.

