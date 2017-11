Internet pod kontrolą urzędników. Będą mogli doprowadzić do usunięcia stron

Fot. commons.wikimedia.org/Adrian Grycuk UOKiK dostanie potężne narzędzie do działań w internecie

Nakaz usunięcia strony internetowej z sieci, albo zmiany prezentowanej treści – takie uprawniania niebawem mogą zyskać państwowi kontrolerzy.

Większe uprawnia to efekt rozporządzenia, które uchwalił Parlament Europejski – podaje dziennik.pl. Mają one służyć organom działającym na rzecz ochrony konsumenta i być stosowane do internetowych witryn.

To oznacza, że już niebawem będzie potrzeba zmian również w polskich przepisach, które dadzą UOKiK nowe narzędzia i większe możliwości.

Co to oznacza w praktyce? Otóż, jeśli dana firma będzie łamać prawa konsumenckie, na przykład wprowadzając klientów w błąd, UOKiK będzie miał możliwość wpłynięcia na treść prezentowanej witryny choćby dodając ostrzeżenie o nieuczciwych praktykach.

Prawo nie jest zaprojektowane na oszustów. Szef UOKiK wylicza wszystkie luki:

Kiedy wszystkie inne środki zawiodą, kontrolerzy będą mogli również nakazać usunięcie danej strony z sieci.

– Narzędzia ochrony konsumentów muszą być adekwatne do wyzwań XXI w., szczególnie tych związanych z gospodarką cyfrową - przekonuje na łamach dziennika.pl Agnieszka Majchrzak z UOKiK.

- W efekcie zwiększy się zaufanie samych konsumentów do transakcji w internecie, a na rozporządzeniu skorzystają uczciwi przedsiębiorcy – twierdzą urzędnicy.