UOKiK: Media Expert wprowadzał w błąd. Klienci dostaną po 60 zł

- Reklama pomijała ważne dla konsumentów informacje. Po jej wysłuchaniu mogli pomyśleć, że otrzymają gotówkę lub rabat w dniu, w którym przyjdą do sklepu ze świadectwem - mówi Marek Niechciał, prezes UOKiK.

- Nie dowiedzieli się, że muszą zrobić zakupy za co najmniej 300 zł, a zniżkę będą mogli wykorzystać dopiero przy następnej wizycie w sklepie. Taki przekaz wprowadzał konsumentów w błąd. Być może część z nich nie przyszłaby do sklepu, gdyby znała warunki promocji - dodaje.

Teraz urząd wydał decyzję, w której przyjął zobowiązanie spółki do przyznania dodatkowych 60 zł klientom, którzy wzięli udział w promocji "Płacimy za oceny". Firma zobowiązała się do poinformowania konsumentów o decyzji i rekompensacie poprzez: swoją stronę internetową, ogłoszenie w ogólnopolskiej gazecie oraz e-maile do osób, które wyraziły zgodę na przetwarzanie danych osobowych.