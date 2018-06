Prezes UOKiK zawiadomił prokuraturę i KNF. Skargi na Profi Credit Polska

Fot. Wlodzimierz Wasyluk - Konsumenci byli zaskoczeni swoimi długami i wezwaniami do zapłaty - zaznaczył prezes Marek Niechciał.

UOKiK prowadzi postępowanie przeciwko Profi Credit Polska. Według Urzędu pożyczkodawca pobierał opłaty przewyższające pożyczoną kwotę oraz bez wiedzy konsumentów wypłacał kolejne pożyczki.

Prezes UOKiK zdecydował o wszczęciu postępowania przeciwko firmie Profi Credit. Zarzuca mu zbyt wysokie opłaty za ubezpieczenie, które mogą naruszać dobre obyczaje, wypłacanie kolejnych pożyczek bez wiedzy konsumentów i bez oceny zdolności do jej spłaty.

Przykład? Pożyczka – 1500 zł, ubezpieczenie – 2429 zł. Znaczna część składki pobieranej z tytułu ubezpieczenia była przekazywana Profi Credit Polska jako wynagrodzenie za obsługę polisy.

- Konsumenci byli zaskoczeni swoimi długami i wezwaniami do zapłaty. Spółka poinformowała, że zaprzestała działań przewidujących kolejne wypłaty oraz opłacenie ubezpieczeń na życie. Mimo to, wiele umów nadal obowiązuje – mówi Marek Niechciał, prezes UOKiK.

Dodatkowo firma żąda zapłaty całości składki ubezpieczeniowej oraz odsetek w maksymalnej wysokości zamiast niższych ustalonych w umowie, gdy umowa została rozwiązana z powodu tego, że klient nie płacił rat.

UOKiK ma również uwagi do stosowania przez pożyczkodawcę opłat windykacyjnych bez ustalenia zasad ich stosowania, co wg. Urzędu, mogło znacznie zwiększyć kwotę do zapłaty.

W tej chwili UOKiK analizuje wzorce umów Profi Credit Polska pod kątem przestrzegania ustaw o nadzorze nad rynkiem finansowym i kredycie konsumenckim. Prezes Niechciał równocześnie zawiadomił prokuraturę w Bielsku-Białej, która prowadzi w tej sprawie śledztwo oraz Komisję Nadzoru Finansowego.

