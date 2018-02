Ursus z intratną umową. Dostarczy autobusy za 13 mln zł

Fot. Ursus W ubiegłym roku spółka Ursus Bus zebrała zamówienia na 100 pojazdów dla 6 różnych miast.

Dziesięć 12-metrowych autobusów o napędzie konwencjonalnym Ursus dostarczy dla MPK Lublin. Umowa podpisana we wtorek ma formę dzierżawy i warta jest ponad 13 mln zł.

Pierwsze pięć autobusów ma zostać dostarczonych w ciągu 130 dni od momentu podpisania umowy, a kolejne w ciągu 150 dni od tej daty - poinformował Ursus.

- Cieszymy się, że w rozwoju naszego miasta biorą udział lokalni przedsiębiorcy, co wpływa na spadek bezrobocia i wzrost wpływów do naszego budżetu - oznajmił Tomasz Fulara, Prezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego – Lublin sp. z o.o.

Jak zapewnia Ursus modele CS12LF, które mają służyć miastu, spełniają europejskie normy ochrony środowiska Euro 6. Są niskopodłogowe, klimatyzowane i wyposażone w monitoring z elektronicznymi wyświetlaczami, głosową zapowiedź przystanków oraz blokadę alkoholową dla kierowców.

Ursus inwestuje w e-busy:

W pojazdach dostępne będą biletomaty z możliwością płatności kartą, jak również udogodnienia w postaci portów USB do ładowania smartfonów oraz bramki do zliczania pasażerów.

- Zależało nam na tym, aby kolejne autobusy naszej marki pojawiły się na lubelskich ulicach. To miasto jest kluczowe dla budowania wizerunku Ursusa. To już kolejna i na pewno nie ostatnia, po 38 trolejbusach i elektrycznym autobusie Ekovolt, dostawa naszych pojazdów do tego miasta. - powiedział Marek Pol, prezes zarządu Ursus Bus S.A.

W najbliższym czasie Ursus dostarczy MPK z Lublina 15 przegubowych trolejbusów i 8 jednoczłonowych autobusów wyposażonych w silnik diesla w ramach kontraktu z ZTM Lublin. - Realizacja obu przetargów sprawi, że Ursus postrzegany będzie nie tylko jako solidny pracodawca, ale także jako nieodłączny element miejskiego krajobrazu - zaznaczył Pol.

W 2017 roku spółka Ursus Bus zebrała zamówienia na 100 pojazdów (85 autobusów i 15 trolejbusów) dla sześciu różnych miast: Szczecinka, Katowic, Zielonej Góry, Lublina, Środy Śląskiej i Łomianek. W najbliższym czasie spółka zamierza stanąć do zagranicznych przetargów na dostawę autobusów.