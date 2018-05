Prezes Ursusa ostro o ARiMR. "Agencja jest niewydolna"

Prezes Ursusa tłumaczy, że polscy rolnicy nie mieli wpływu na wynik finansowy spółki. Winą obarcza Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

- Zdecydowanie to nie jest wina polskich rolników, tylko Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Chciałbym się odnieść do depeszy PAP, która została opublikowana. Agencja manipuluje pojęciem "dopłata bezpośrednia" i "dopłata inwestycyjna" - powiedział w programie "Money. To się liczy" Karol Zarajczyk, prezes URSUS S.A.

